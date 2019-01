Monreal celebra que ministros se reduzcan salario; pero 'es insuficiente'

Ciudad de México— El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que aun cuando es una señal positiva que los ministros se hayan reducido el salario, es “insuficiente”, informó El Universal.Agregó que en breve se reunirán con los integrantes de la Corte a manera de colaboración de Poderes, para conversar e intentar unificar criterios en torno a la aplicación de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, y las resoluciones que habrán de emitirse, sin intervenir en su criterio y en su independencia.“Creo que es un primer paso que celebramos. No es suficiente, repito, es un primer paso, que es la ruta correcta. Vamos a esperar los próximos días qué más se continúa subrayando y cómo vamos a resolver el tema de que no se presenten conflictos de intereses, dado que resuelven temas que les beneficia una causa propia”, expresó.Monreal Ávila calificó de “buena noticia” que los ministros hayan decidido de mutuo acuerdo disminuirse el 25% de sus percepciones mensuales, es decir, que ganaban 270 mil pesos, y hoy están planteando reducir 69 mil pesos, para quedar en 205 mil pesos.“Es una buena decisión. Esto demuestra que sí había forma de ir atenuando esta desigualdad, esta disparidad, este abismo que había en los salarios. Nosotros desde el Senado, como presidente de la Junta de Coordinación Política, celebramos esta iniciativa de inicio de año, este compromiso del Poder Judicial, y que junto con otras medidas se está atendiendo la emergencia nacional”, externó en conferencia.El morenista indicó que solo falta que los jueces de distrito y otros miembros del Poder Judicial, puedan atenuar el abismo que existe entre los altos salarios y el salario mínimo, pues no es sólo las percepciones liquidadas, sino también en prestaciones, seguros, privilegios.“Hay que cortarle al copete de privilegios, todos, en el poder público, órganos autónomos, Poder Judicial, Poder Legislativo, para actuar en congruencia con lo que está pasando en el país. Saludamos esta iniciativa de la Corte y del nuevo Presidente, el ministro Arturo Zaldívar. Se nos había dicho que no era posible y ya ven que sí fue posible”, anotó.

