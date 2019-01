Filas de hasta 500 autos en gasolineras de Guanajuato por desabasto

Guanajuato— Los alcaldes de León, Irapuato, Guanajuato y Celaya señalaron que el desabasto de gasolinas ha alcanzado niveles críticos, con repercusiones económicas y contratiempos en las familias en sus actividades cotidianas; además de que escaló la irritación de quienes van de un lugar a otro en busca de combustible.Al cumplirse cinco días consecutivos con carencia de gasolinas Magna y Premium en la entidad, las filas han superado los 500 autos en las afueras de las gasolineras en espera de que lleguen las pipas que Pemex prometió enviaría para regularizar el suministro.De más de 200 establecimientos que hay en León, a las 18:00 horas de este martes sólo había combustible en 5 gasolineras, de acuerdo al monitoreo de la Presidencia Municipal de León.“Estuve tres horas formado y cuando faltaban 20 autos para llegar a la bomba se había acabado la gasolina”, dijo Hernán Flores, empleado de un negocio de espejos, en la estación de servicio ubicada entre los bulevares Hidalgo y Campestre.La alcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua, dijo estar preocupada por la falta de gasolina, que se ha generalizado en el estado. “Está generando un problema fuerte en Celaya y en los municipios del estado”. Dijo que las empresas estarán presentando problemas por esa situación.“Me preocupa como autoridad y como madre, porque todos la necesitamos para movernos”. Dijo que se ha cuidado que haya producto en los vehículos de Seguridad, Tránsito, Protección Civil y Fiscalización.Señaló que espera que haya una solución pronta a la escasez; “resolverlo está en la cancha del gobierno federal”, y se le hace un llamado, para que considere las consecuencias que está teniendo no abastecer a través de los ductos, y que si seguirá enviando combustible en pipas, que multiplique los envíos.La tarde de este martes, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se reunió con el titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y ambos en un video anunciaron que llegarán 41 mil barriles de gasolina a Guanajuato en tres días para resolver la crisis de hidrocarburos.Romero Oropeza dijo que hoy (martes) estaban en camino 11 mil barriles de gasolina, el miércoles enviarían otros 10 mil barriles y pasado mañana 10 mil más por pipas y otros 10 mil barriles más serán trasladados por ferrotanque para regularizar el abasto.El alcalde de León, Héctor López Santillana, pidió a Pemex que encuentre una solución definitiva y que le brinde información clara y precisa para poder informar a la población en cuánto tiempo se regularizará el servicio de combustible.Luego de los conatos y riñas registradas en establecimientos por personas que buscan combustible, comentó que se están tomando las medidas para mantener la paz y tranquilidad en los centros de distribución, en los que aumentaron la presencia y rondines policiales.“(No queremos) que esto provoque un clima de tensión entre los ciudadanos, que con una información adecuada podríamos resolver esto a la brevedad”.Exhortó a la población a mantener la calma, no realizar compras de pánico, respetar las filas en las gasolineras, evaluar el uso moderado de sus vehículos, compartir traslados o utilizar el transporte público.En el mismo sentido, el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, dijo que en esa problemática de suministro, “lo peor es que Pemex no explica los motivos, ni dice cuándo abrirá el ducto para que haya gasolina en las estaciones, todo mundo está en esa incertidumbre”. Pidió a la federación que si tiene algún plan que lo comparta para no tener a la gente en la “incertidumbre total”.El presidente municipal de la capital, Alejando Navarro, expresó la preocupación de los ciudadanos que “nos afecta a todos”. Hizo un llamado a la población a mantener la calma.“Tener paciencia cuando esté formado en las gasolineras y atender las indicaciones de la autoridad”.

