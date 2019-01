Admite SSPC adeudos por 10 mil mdp

Ciudad de México- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció que tiene adeudos por casi 10 mil millones de pesos, que arrastra de ejercicios anteriores.En un comunicado, la dependencia informó que tan sólo del ejercicio presupuestal 2018 tiene un adeudo de 4 mil 907.5 millones de pesos, casi el 50 por ciento del total.Detalló que éste es por conceptos de tipo operativo de la Policía Federal, como hospedaje, alimentos y combustible de los elementos.Al cierre de 2018, abundó, la dependencia sólo contaba con 608 millones para cubrir el rezago, que calificó de considerable.Por lo tanto, anunció, buscará con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una solución adecuada para saldar los pendientes y no afectar a los trabajadores.La SSPC garantizó que también saldará los adeudos que tiene con personal operativo de la Policía Federal por concepto de bonos.En los últimos días, elementos de la corporación desplegados en los estados se quejaron de que no les han pagado el llamado "bono de operatividad".De acuerdo con el reporte de la dependencia, se adeuda el correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, que asciende a 260 millones de pesos."La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está comprometida a saldar los adeudos", aseguró el titular de la dependencia, Alfonso Durazo.El funcionario lamentó que la ausencia de recursos orillara a los familiares de los agentes a manifestarse públicamente para reclamar sus prestaciones, particularmente dicho bono.Durazo además admitió que está pendiente un pago por el Día de Reyes, que si bien no está contemplado en la normatividad, dijo, ha sido práctica reiterada durante los últimos 10 años.Anunció que la SSPC entregará una cantidad equivalente a 10 salarios mínimos (mil 26 pesos) a más de 16 mil hijos de policías en nivel básico.

