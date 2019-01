Video: Arrastran a perro desde un auto

Oaxaca— Un perro fue amarrado a un coche y arrastrado por varios metros con la unidad en movimiento sobre el bulevar Guadalupe Hinojosa del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, conurbado a la capital de Oaxaca, publicó El Universal.Aunque no se precisa la fecha en que ocurrió, este lunes el hecho generó indignación de protectores de animales y de la sociedad en general."Oiga qué le pasa", recriminó una persona que grabó el video que circula en redes sociales, una vez que el coche detuvo su marcha."La encontré, voy a salvarla", respondió una mujer que se bajó a levantar al animal, tras ser grabada.-¿Eso es salvarla, señora?-La estoy rescatando de un espacio donde…-¡Pero por qué la trae así!-Porque no la conozco, la voy a rescatar...-Pero por qué, mire cómo está sangrando; por qué no la sube al coche.Tras ello, la mujer lo subió a la unidad de motor, un coche marca Toyota, color gris, con placas de circulación MSD-4998 de Oaxaca.En tanto, luego de señalar que organizaciones dedicadas a la protección animal denunciarán el caso difundido en redes sociales, la activista Hilda Toledo Salinas lamentó que la Fiscalía General del Estado no atienda los casos de maltrato animal que han generado expedientes legales.En entrevista con EL UNIVERSAL, la animalista y presidenta de la asociación Ayuda al Perro Amigo de Oaxaca (ApaOax), expuso que esta no es la primera ocasión que un caso similar sucede. “Es común que las personas saquen así a sus perros, con el pretexto de ejercitarlos”, dijo.“Desgraciadamente no hay una instancia que atienda estos casos, la Fiscalía ha dejado esto sin atención. No han procedido los casos que hemos denunciado... es una tomadura de pelo”, lamentó.Recordó que hace cerca de dos años fue la última vez que los animalistas se reunieron con el fiscal y en el encuentro, el funcionario se comprometió a capacitar a ministerios públicos sobre el tema de protección animal, pero nunca sucedió.“No hemos encontrado eco”, insistió. Asimismo resaltó que ante lo sucedido, los animalistas de la capital oaxaqueña podrían reunirse para realizar protestas y exigir garantías a los derechos de los animales.Cabe mencionar que el 30 de septiembre de 2015 entró en vigencia la tipificación del delito de maltrato animal en el Código Penal que sanciona tres meses a cuatro años de cárcel a quienes dañen, mutilen, asesinen o abusen sexualmente de los animales domésticos. De ese entonces a la fecha, las organizaciones han interpuesto aproximadamente 15 denuncias por maltrato animal, pero ninguna ha procedido.En junio de 2017, “Luna” una perrita mestiza, fue arrastrada por un taxi en San Dionisio Ocotoepec, después de comerse un pollo. Isabel Cruz, una activista, grabó el hecho que se viralizó y rescató a Luna, que meses después fue adoptada y llevada a Suiza.Toledo agregó que casos como éstos son el claro ejemplo de que las sanciones por maltrato animal no se aplican, pues a la fecha, el chofer del automóvil no ha recibido ningún castigo; tampoco ha comparecido ante las autoridades competentes a pesar de haber sido citado en repetidas ocasiones.