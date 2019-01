Busca Conagua consulta para Ley de Aguas

Ciudad de México.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) recurrirá a un proceso de consulta para agilizar la publicación de la Ley General de Aguas."Desde cuándo esta ley se debería haber pronunciado, pero queremos hacerla con una debida consulta."Contactamos a la Universidad Nacional Autónoma de México para que nos diseñe un proceso de consulta para definir, junto con gente técnica, los temas, pero además los procedimientos", informó Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora general de la Conagua.La actualización de la Ley General de Aguas es uno de los pendientes que heredó la Conagua, luego de que en la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto se postergara su publicación.En 2012, México modificó el artículo cuarto constitucional para reconocer el derecho que tienen los mexicanos a disponer de una cierta cantidad de agua que sea saludable, suficiente y asequible para consumo personal y doméstico.Aunque se fijó el plazo de un año para reconocer este derecho en la legislación, la encomienda no se cumplió.De acuerdo con Jiménez Cisneros, el proceso de consulta no es trivial, dado que la administración hídrica es un tema complejo por los contrastes que presenta.Explicó que en el caso del agua para uso agrícola están los usuarios que son muy pobres y también agricultores con dinero."Es muy importante también grupos indígenas, grupos desfavorecidos, no es una consulta trivial. Por eso, primero estamos buscando tener un diseño técnico de la consulta y la selección de los temas a consultar", indicó.La directora general de la Conagua recordó que a nivel nacional se tiene una cobertura de 97 por ciento del servicio de agua potable y 98 por ciento de cobertura en el saneamiento de aguas negras.Admitió que estos indicadores no reflejan la calidad del servicio."Se estiman como 25 millones de gentes que carecen de un servicio aceptable de agua, aunque podrían ser mucho más", añadió.La Conagua designó a Iñaki Echeverría, arquitecto y urbanista de paisaje, como responsable del proyecto de recuperación del agua de Texcoco.El experto fue presentado este 7 de enero como parte del equipo acompañará a Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora general de la Conagua.En la semblanza de Iñaki Echeverría destaca su proyecto denominado "Parque Ecológico Lago de Texcoco", el cual fue presentado desde 2010 como una alternativa para la recuperación ecológica del antiguo vaso del Lago de Texcoco.Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto en la zona de Texcoco, la directora general de la Conagua dijo que se tiene contemplado recuperar parte del Valle de México mediante un proyecto ecológico pero evitó dar detalles porque justificó que posteriormente será anunciado.

comentarios

