Fijan nueva audiencia y fianza a Kevin Spacey

Massachusetts— La próxima audiencia en el caso de Kevin Spacey, acusado de agredir sexualmente en 2016 a un chico de 18 años en un bar de Nantucket (Massachusetts, EU), se celebrará el próximo 4 de marzo, anunció este lunes el tribunal encargado del juicio.Asimismo, el juez Thomas Barrett dictaminó que Spacey no deberá presentarse en la audiencia de marzo, accediendo así a una petición de los abogados del actor.Se espera que Spacey se declare no culpable de esos cargos, después de que sus abogados presentasen en diciembre unos documentos legales en la corte de ese condado en los que anunciaron que el actor no aceptaría la culpabilidad.El presunto caso de agresión sexual se remonta a julio de 2016, cuando uno de los camareros del Club Car, un bar de Nantucket, sufrió una supuesta agresión sexual por parte del famoso actor.De acuerdo con la denuncia del joven, él mismo mintió sobre su edad, asegurando que tenía 23 años, y empezó a hablar con Spacey de manera amistosa.El camarero explicó a la Policía local que Spacey le compró varias bebidas alcohólicas (la edad mínima para beber alcohol es 21 años), le habló sobre el tamaño de su pene y le insistió varias veces para que el joven fuera a casa del actor.Más tarde, Spacey supuestamente acarició el muslo del camarero de 18 años y desabrochó sus pantalones, frotando su pene durante unos tres minutos, según la acusación.El joven publicó una grabación de parte del presunto roce sexual en la red social Snapchat y envió a su novia el video, que luego fue verificado por las autoridades.Ganador de dos Óscar por Sospechosos Habituales (1995) y Belleza Americana (1999) y considerado uno de los mejores intérpretes de su generación, la carrera de Spacey se derrumbó debido a la gravedad de las acusaciones en su contra, que incluyen decenas de denuncias de acoso y abuso sexual.

