Polemizan Monreal y Osorio por Guardia

Ciudad de México- Los senadores Ricardo Monreal y Miguel Ángel Osorio Chong intercambiaron señalamientos en redes sociales en torno a temas de seguridad y presuntos sobornos del crimen organizado a funcionarios de los anteriores gobiernos.Monreal, coordinador de los senadores de Morena, señaló que, tras información surgida en el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán, se supo que el Cártel de Sinaloa sobornó a altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas durante los sexenios del PRI y el PAN.Por ello, para justificar la Guardia Nacional, el zacatecano expuso que es indispensable que el País cuente con un nuevo cuerpo de seguridad nacional, así como emprender todas las investigaciones correspondientes."De un millón de dólares al mes era la nómina del cartel de Sinaloa para el pago de altos mandos de la Policía y el Ejército mexicanos en gobiernos del #PAN y el #PRI, según declaraciones de testigos protegidos ante la Corte de #EUA", aseveró en su cuenta de Twitter."El gobierno mexicano, al servicio de un cartel de la droga. ¿Así cuándo iba a terminar la guerra? A #México le urge un nuevo cuerpo de seguridad nacional y pública, y emprender las investigaciones pertinentes".Ante esos señalamientos, Osorio Chong, quien se desempeñó como Secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sostuvo que es grave poner en duda la lealtad de instituciones como la Policía Federal y el Ejército, y basarse en dichos de criminales para afirmar que los gobiernos anteriores negociaron beneficios y protección con el crimen.El priista apuntó, que contrario a las aseveraciones de Monreal, el Gobierno de Peña detuvo a objetivos prioritarios y los extraditó a Estados Unidos.Por lo tanto, expuso, las declaraciones del morenista son sólo una forma para justificar la Guardia Nacional, la cual es deficiente y vulnera el marco legal y los derechos humanos."La pasada administración detuvo y extraditó a varios objetivos prioritarios, mostrando su compromiso con el Estado de Derecho y la seguridad de las y los mexicanos", mencionó."Utilizar esto para defender una iniciativa deficiente (la Guardia Nacional), que vulnera los Derechos Humanos y el marco legal del país, demuestra la carencia de argumentos creíbles por parte de sus proponentes".Monreal reviró con el argumento de que no se pone en duda la lealtad de las instituciones, sino únicamente la probidad de algunos de sus integrantes, como el ex Fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien se declaró culpable de narcotráfico.El senador señaló que, lo anterior, es muestra de que se debe reformar la seguridad y justicia, lo que derivaría en no necesitar extraditar a criminales."No está en duda la lealtad de las instituciones, sino la probidad de algunos de sus integrantes, quienes tienen el derecho de defenderse y demostrar que las graves imputaciones en su contra son falsas y dolosas. Recuérdese el caso del ex fiscal nayarita, quien se declaró culpable", manifestó."Si no queremos que el sistema de seguridad, procuración y administración de justicia sea vulnerado por testigos protegidos en tribunales extranjeros, debemos empezar por reformar radicalmente la seguridad y la justicia en #México. Ya no habría necesidad de extraditar a nadie".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.