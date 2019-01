Advierten de quiebre en Tabasco

Ciudad de México— El nuevo Gobernador de Morena en Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reprochó que recibió de su antecesor, Arturo Núñez, un Estado con crisis económica.López Hernández advirtió que espera el resultado de las investigaciones y las auditorías sobre la gestión de Núñez para emprender acciones en su contra."Lo que estoy atendiendo por ahora es el tema de la inseguridad y el tema de salud que estaba colapsado; el proceso acaba de iniciar hace unos días, el de entrega-recepción, en cuanto termine ese proceso podría opinar de obras inconclusas o terminadas, o denuncias, hay que deslindar responsabilidades", indicó a REFORMA el Mandatario.Destacó que el principal problema se encuentra en el sistema de salud, sobre todo en lo que respecta a medicamentos, pues aunque fueron comprados a sobreprecio, éstos no existen en los hospitales o clínicas, de acuerdo con los primeros reportes.A pregunta expresa sobre si existe presupuesto para atender los retos que le heredó la antigua Administración, López Hernández afirmó que cuenta con dinero para hacer frente a las prioridades de su Gobierno."No hay protestas ahorita (por falta de pagos), nos comprometimos a revisar caso por caso donde se debe pagar. La prioridad es la inseguridad y que restablezca el servicio de salud pública", añadió.Núñez cerró en números rojos por las irregularidades detectadas en el destino de recursos públicos por al menos 4 mil millones de pesos, con base en dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2013, según denunció la diputada de Morena Nelly Vargas.Por ejemplo, la ASF presentó observaciones en un dictamen de 2017 sobre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. En ellas se consignó que "el estado incurrió en inobservancias de la normativa que ocasionaron un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 32 millones 57 mil pesos".Además, el reporte asentó que los objetivos y metas del fondo no se cumplieron, ya que el estado no presentó documentación justificativa del gasto por 25 millones 850 mil pesos y realizó pagos en exceso por 61 mil pesos.Los legisladores de Tabasco urgieron a López Hernández denunciar penalmente a Núñez Jiménez por un presunto desfalco al erario estatal."Existen elementos para hacerlo ante la corrupción que impero en su Gobierno. Núñez siempre tuvo información de los negocios y actos de corrupción que se presentaron en su Administración", señaló el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local, Gerald Washington Herrera Castellanos."Es lamentable que la Administración de Arturo Núñez Jiménez aún no haya cumplido con la totalidad del pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año", dijo la diputada local de Morena Nelly Vargas.La legisladora del Partido Verde Odette Lastra García aseguró que ya existen denuncias contra el ex Mandatario del PRD, aunque no detalló los delitos."Núñez debería estar dando la cara a los tabasqueños por el cúmulo de irregularidades cometidas durante su gestión. Esperamos que se proceda bajo ley y sean enjuiciados los responsables del desastre financiero en Tabasco".Mientras en Tabasco legisladores estatales exigen que se llame al ex Gobernador perredista a rendir cuentas, él se pasea por San Diego, California. El pasado sábado fue captado en una visita al lujoso centro comercial Fashion Valley.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.