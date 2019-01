Renueva Conagua a su personal

Ciudad de México— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha arrancado el proceso de renovación de personal al interior de sus oficinas, el cual reporta un avance entre 25 y 30 por ciento.Al presentar a su equipo de trabajo, Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora general de la Conagua, informó que trabaja en la renovación del personal que inició con el cambio de subdirectores a nivel central y de los responsables de los organismos de cuenca.No obstante, adelantó que está por iniciar una segunda etapa de despidos."Estamos ahorita iniciando la segunda parte para empezar a reemplazar a los directores locales. Si bien hubo muchos nombramientos que no eran apropiados, también hay gente técnica que está dentro de los cuadros y esos, en general, los estamos moviendo a otros lugares. Llevamos un avance de aproximadamente el 25 o 30 por ciento del total", informó Blanca.La también ingeniera ambiental -que ha dedicado su trayectoria al tema del agua- narró que recibió una Conagua bajo una estructura que no considera apropiada para trabajar, porque existe personal en puestos clave sin ningún perfil técnico y más con un perfil político o alejado de los temas hídricos."Si hay una manera de definir esta nueva Conagua es por tener gente técnica. Nos estamos alejando de perfiles políticos o de perfiles que no tengan que ver con el tema del agua para ir integrando gente técnica", enfatizó.Actualmente, explicó que se continúa revisando el recorte de plazas de mayor nivel sin involucrar al personal sindicalizado."Estamos en este proceso. Había 12 gentes que reportaban de manera directa al director general y ahorita los redujimos a cinco, lo cual nos permite liberar el mayor número de plazas. Estamos haciendo el estudio y tenemos que ajustarnos a las instrucciones del presidente", apuntó.Uno de los primeros que resintió la ola despidos fue el meteorólogo Alberto Hernández Unzón, quien tras 29 años al frente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debió entregar su renuncia durante los primeros días de la transición de Gobierno.La directora general de la Conagua destacó que el nuevo coordinador del SMN, Humberto Hernández Peralta, está certificado a nivel internacional y es un especialista con perfil técnico.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.