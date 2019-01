Dan beneficio a Granier en un proceso

Ciudad de México- Un juez federal concedió a Andrés Granier, ex Gobernador de Tabasco, el beneficio de prisión domiciliaria en un juicio por defraudación fiscal, sin embargo, no abandonará el Penal de Tepepan porque aún litiga contra otro proceso por el mismo delito y contra una condena de 10 años de prisión por desvíos.León Darío Morice López, Juez Cuarto de Distrito de Villahermosa, otorgó la medida de seguridad domiciliaria sustitutiva al exgobernador de Tabasco en el caso de un presunto fraude al fisco de 2 millones 156 mil 489 pesos cometido en 2009.El juzgador estimó que Granier cumple con los requisitos esenciales para acceder a este beneficio, como son la edad mínima de 70 años, no existir un riesgo de que fugarse, no estar imputado de secuestro o algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa y no ser un riesgo para la sociedad.De acuerdo con el resolutivo, el inmueble en el que deberá cumplir la prisión domiciliaria es su domicilio particular en Cerrada de Cerro de la Miel, en Colonia Romero de Terreros, Pedregal de San Francisco, Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de MéxicoA pesar de lo anterior, el exmandatario no será trasladado de inmediato a su casa, dado que aún no ha recibido el mismo beneficio en los otros procesos penales iniciados en su contra.Uno de esos casos es el presunto desvío de 196 millones de pesos del Seguro Popular, por el cual fue condenado a 10 años de prisión en marzo pasado por el Juez Tercero Penal en Villahermosa. Este asunto se encuentra en apelación.Adicionalmente, Granier tiene otros dos procesos por defraudación fiscal, uno de ellos por un monto de 689 mil pesos.El 25 de junio de 2013, el tabasqueño fue internado en el Reclusorio Oriente el 25 de junio de 2013 y el 11 de julio siguiente fue trasladado a la Torre Médica del Penal de Tepepan por sus problemas de salud.Desde entonces, ha permanecido en el mismo sitio, donde estuvo internada Elba Esther Gordillo antes de conseguir la prisión domiciliaria y su libertad.