Ciudad de México.- La Cámara de Diputados iniciará esta semana las audiencias sobre la creación de la Guardia Nacional en un ambiente de confrontación y en medio de críticas de la Oposición.De acuerdo con el calendario programado, los foros se llevarán a cabo entre este martes 8 y el sábado 12 de enero, con la finalidad de que los legisladores escuchen las opiniones de diversos sectores antes del periodo extraordinario de sesiones en el que se pretende discutir la reforma constitucional en la materia.En las audiencias sobre la Guardia Nacional se abordarán temas como la seguridad ciudadana en los estados, el federalismo, estrategias municipales, derechos humanos, seguridad y construcción de paz, y seguridad humana.Se prevé que diputados de todos los partidos participen en el encuentro, aunque también han sido convocados especialistas y organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado públicamente la propuesta impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena.En este marco, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, condenó que el Gobierno federal haya lanzado la convocatoria para reclutar a los integrantes de la Guardia Nacional antes de que el Congreso revise, discuta y, en su caso, apruebe su creación.El legislador denunció que el Gobierno actúa sin respeto a la legalidad, sin cumplir con los requisitos y sin atender la opinión de otros poderes, órdenes de Gobierno o sociedad civil."Una convocatoria para que los jóvenes se enrolen en una Guardia Nacional no sólo sin reglas, sino que apenas será debatida esta semana por autoridades y especialistas. Así no, señor Presidente, así el País no transita", expresó."Hoy tenemos un Mandatario que no acostumbra a leer, escuchar y conciliar; que una mañana abre una convocatoria pasando por encima de las mínimas normas de la Administración pública e ignorando deliberadamente que los ciudadanos vivimos en un Estado de derecho con equilibrio de poderes y nadie está por encima de nadie".Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Ricardo Gallardo, acusó al Presidente de tratar de imponer la Guardia Nacional."Al convocar a los jóvenes para incorporarse a este cuerpo de seguridad, comete una falta de respeto y emite malas señales a los diputados federales, locales y senadores", señaló."El Ejecutivo parece imponer sus decisiones al lanzar la convocatoria y dar por hecho que se aprobará la Guardia Nacional. Es un mensaje incorrecto".Gallardo se pronunció por escuchar primero a todas las voces interesadas sobre el tema y no adelantar los tiempos, para realizar un análisis sin presiones.El coordinador perredista reiteró su llamado para que la Guardia Nacional sea una corporación transitoria, con una vigencia de sólo dos años y sin las facultades de Ministerio Público que se le pretende otorgar.El legislador consideró que también existe el riesgo de que se incrementen las violaciones en materia de derechos humanos, debido a que los jóvenes realizarían labores de policía militar sin capacitación legal y educativa.

