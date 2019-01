Crece desabasto

Ciudad de México— El desabasto de combustible se agudizó ayer en Guanajuato, Jalisco, Querétaro, el Estado de México y Michoacán.Pemex argumentó ayer que, como parte del plan de combate al robo de combustible, se aplicaron modificaciones al transporte de gasolina, lo cual ha provocado retrasos en la logística de distribución.Agregó que hace esfuerzos para incrementar hasta en un 20 por ciento su distribución a los estados afectados.En Guanajuato, 14 municipios tuvieron desabasto de gasolina además de diesel, lo que provocó compras de pánico.En León, Guanajuato y Silao se reportaron largas filas de automovilistas en espera de que las estaciones fueran abastecidas con el combustible, lo que generó caos vehicular.Mientras que en la Zona Metropolitana de Guadalajara 33 estaciones no tuvieron combustible y 22 de ellas, ubicadas en el poniente y sur de la ciudad, fueron inhabilitadas.Esto generó que las pocas gasolineras que sí estaban abiertas, 12 documentadas, fueran abarrotadas por automovilistas, quienes incluso hacían doble fila para ganar lugar, provocando congestionamientos viales.Algo similar ocurrió en 14 municipios del Valle de Toluca, donde automovilistas padecieron traslados de una hora para hallar gasolina.Empresarios del Valle de Toluca y la zona sur del Estado de México dijeron que se estaban abasteciendo de combustible en plantas de distribución ubicadas en Tula, Hidalgo, y Acapulco, Guerrero.Jorge Luis Pedraza, representante de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal), refirió que de las 232 estaciones del Valle de Toluca, ayer 95 no contaron con gasolina magna, 120 no tuvieron Premium, y a 17 les faltaba diesel.En tanto, en la zona metropolitana de Querétaro aumentó a 70 el número de gasolineras cerradas, mientras que en otras que aún tenían combustible se registraron largas filas de automovilistas con un tiempo de espera de hasta 45 minutos para recargar.En Michoacán, además de la capital, la escasez de gasolina se extendió a Uruapan y Zamora, donde las filas para abastecerse de combustible fueron de hasta una hora y con un límite máximo de 500 pesos por usuario.También en la capital de Aguascalientes y en el Municipio de Calvillo comenzó a agotarse la gasolina, de acuerdo con medios locales.

