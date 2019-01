Ciudad de México— El Gobierno de Michoacán adeuda 600 millones de pesos a 32 mil maestros agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).Entre los pagos pendientes se encuentran los bonos navideños para docentes de educación básica y media superior, el subsidio del ISR correspondiente a 2018, la diferencia de la última etapa de carrera magisterial, salario de trabajadores eventuales, estímulos a trabajadores que cumplieron años de servicio y seguros de retiro.Además, una vez que iniciaron las pláticas para que el Gobierno de Michoacán solicite apoyo al Gobierno federal para el pago de la nómina educativa de nivel básico estatal, el SNTE emitió un comunicado para pedir que se garantice el respeto a los derechos de los agremiados durante ese proceso.“Entendemos las situaciones que fueron mermando la economía de la hacienda pública del Estado y también la urgente necesidad de inyectar recursos que permitan sanear las finanzas de Michoacán, pero no a costa de nuestros salarios y prestaciones”, afirmó el líder de la Sección 18, Héctor Astudillo, en una carta dirigida al Gobierno estatal.Aunque el gremio magisterial admite que los 32 mil docentes afectados han recibido una parte de los pagos que el Gobierno estatal debió entregar desde 15 de diciembre de 2018, quedan pendientes los pagos de los bonos de la época y el acuerdo sobre el tratamiento del ISR, anunciado el 20 de diciembre de 2018 por el secretario de Gobierno de Michoacán, Pascual Sigala.“Nosotros somos los miles que no abandonamos las aulas, ni desatendemos nuestra misión en las escuelas públicas del estado, los que privilegiamos nuestro espíritu de servicio; y también, los que no tenemos porque renunciar a lo que por derecho nos corresponde”, expuso Astudillo en la misiva.“Por tales razones, esta dirigencia sindical exige que el Gobierno del Estado cubra los pagos de la quincena 24 y la prima vacacional, amén de que se revise el tratamiento pertinente al ISR, que la ley contempla a favor de los trabajadores”, añadió.El SNTE destacó que el pago de la primera quincena y la primera parte del aguinaldo se retrasó nueve días, pues se realizó hasta el 26 de diciembre, mientras que la segunda quincena y la segunda parte del aguinaldo se liquidaron apenas el 3 de enero.“A nivel estatal, la Comisión Ejecutiva de la Sección 18, y a nivel federal, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, mantendrán el diálogo con las autoridades correspondientes, para conseguir que se cumplan los pendientes y se respeten los derechos de los agremiados”, aseveró la dirigencia federal del sindicato.

