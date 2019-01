Critica Osorio Chong recorte a Ramo 23

Ciudad de México.- Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, criticó este domingo el recorte de más de 43 mil millones de pesos aplicado al Ramo 23.Entrevistado en Veracruz, luego de participar en el 104 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, el exsecretario de Gobernación consideró que esa reducción tendrá un impacto negativo en el gasto de los municipios."Era un Ramo importante para las obras que le impactan directamente a la ciudadanía y es increíble que de un plumazo, en una decisión unilateral, se haya desmantelado este programa que fue logrado por, pues históricamente no solamente por los municipios, por nuestro federalismo, por la división de Poderes, por el fortalecimiento de los municipios", dijo."Es muy delicado, para mí, ya está hecho, pues ahora lo que tenemos que hacer es tratar de fortalecer de otras maneras a los municipios", señaló el priista.Tras confiar en que los Gobiernos estatales respalden con recursos el desarrollo de los municipios, el político hidalguense se refirió a las acusaciones de corrupción que han rondado al Ramo 23, luego de que se denunció que esos fondos eran repartidos entre diputados para conseguir los llamados "moches" o diezmos, en complicidad con alcaldes y empresarios.Según Osorio, ese argumento fue sólo un pretexto para reducir las asignaciones en ese renglón."No, yo no estoy de acuerdo. De lo que se habló de estos recursos es del manejo que se les daba en la Cámara de Diputados, con cuidar el proceso allá, se hubiera evitado la cancelación de este recurso."Cuando llegan a los municipios, los municipios eran fiscalizados por la Auditoría Superior como por las autoridades locales, así que yo creo que no hay ningún pretexto para quitarles este recurso, que, insisto, impacta directamente a la ciudadanía", expuso.Por otro lado, aunque negó que el PRI promueva acuerdos con el resto de los partidos políticos para oponerse a todas las decisiones del nuevo Gobierno, el senador advirtió que Morena debe entender que no es lo mismo hacer promesas de campaña que ejercer el poder."Les dije hace seis meses que no era lo mismo estar de un lado que del otro. Les dije, era bien fácil estar en la campaña y acusar al Gobierno en turno. Ahora ya son Gobierno, se les acabaron los pretextos, ya no pueden seguir viendo hacia atrás."Ahora tienen que asumir su responsabilidad y tienen que asumir mucho porque miren solo un mes el saldo que están dejando en todos los indicadores. Parece que no se asumen como Gobierno, se les acabó el discurso fácil de decir que todo hacia atrás estaba mal, ahora ellos tienen que tomar sus decisiones", aseguró Osorio Chong.

