Ven incertidumbre en abasto de gasolina

Ciudad de México.- El restablecimiento del servicio de gasolina no tiene para cuándo, aseguraron encargados de gasolineras de Toluca.Hasta el momento, los empleados de gasolineras de San Mateo Atenco, Metepec, Toluca y aledaños aseguran no saber hasta cuándo seguirá esta situación debido a que sólo les comunican que no hay forma de surtirles.Aún así los empleados permanecen en sus lugares haciendo otras labores por si llega una pipa para iniciar a despachar.La carencia de combustible ha provocado compras de pánico entre la población, que espera por unos litros, hasta tres horas con el riesgo de que se acabe cuando los vayan a atender así como una búsqueda interminable por diferentes municipios del Valle de Toluca.Hay gasolineras donde venden alrededor de tres litros a cada automovilista para abastecer a todos; sin embargo, no es suficiente.Taxis de otros municipios como Villa Victoria han recurrido a las gasolineras de la capital mexiquense en búsqueda de combustible.Conductores como Ramiro Reyes tuvo que empujar su combi con otra persona para que pudiera avanzar debido a que se quedó sin combustible, mientras iba por Las Torres.La gasolinera de Pemex localizada en Vicente Guerrero esquina con Prolongación de San Buenaventura, es una de las pocas que estaban surtiendo, los automovilistas debían esperar, en promedio, tres horas su turno.La fila abarcaba al menos seis cuadras y había taxistas de diferentes municipios.

