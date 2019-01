Llama Senado a legisladores a transparentar patrimonio

Ciudad de México.- El presidente del Senado de la República, Martí Batres, llamó a los secretarios de Estado, funcionarios de alto nivel del Poder Judicial y legisladores a cumplir con su declaración 3 de 3, para despejar dudas en que no habrá “enriquecimientos inexplicables” en el servicio público.En entrevista después de cortar el listón de inauguración de su casa de gestión en la colonia Narvarte, dijo que cumplir con la declaración patrimonial, fiscal y de intereses cerrará espacios para la corrupción.“Es un ejercicio importante de transparencia y forma parte de las bases para el combate a la corrupción, es una forma de medir que no haya enriquecimientos inexplicables y es un ejercicio que todas y todos debemos de hacer: secretarios de Estado, el Poder Judicial, gobiernos locales, las legislaturas locales, todos los que tienen una responsabilidad de alto nivel o mando en el servicio deben cumplir con su 3 de 3”, dijo.Al momento, apenas el 40 por cierto de los senadores de la República han presentado su Declaración 3 de 3, y del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador faltan por hacerlo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Educación, Esteban Moctezuma; de Medio Ambiente, Josefa González; así como el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.Por otra parte, Martí Batres inauguró este sábado su casa de gestión, para dar servicio gratuito a la ciudadanía de asesoría jurídica, información del trabajo en el Senado, de políticas públicas locales y federales, atender quejas sobre servicios públicos, y dar información sobre planes y proyectos del gobierno.“Quiero dejar claro una cosa, aquí no vamos a hacer reclutamiento para programas sociales ni del gobierno de la ciudad ni del gobierno federal”, dijo frente a vecinos de la Colonia Narvarte.La casa ubicada en la calle Mitla 232 será atendida por personal especializado en materia jurídica y legislativa, de las 10 a las 19 horas de lunes a viernes; Batres despachará un día a la semana desde este sitio.La operación de la casa de gestión (la renta del inmueble, gastos y pago de personal) será subsidiada con recursos del Senado de la República, sin embargo, a pregunta expresa sobre el monto total del gasto, Batres Guadarrama contestó “no sé, yo les pasaré los datos específicos, pero es parte de las tareas del senador dar atención ciudadana”.

