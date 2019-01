Empeñan hasta los regalos de Navidad por 'cuesta de enero'

Ciudad de México— Las compras del Día de Reyes, el gasto corriente y el pago de deudas hacen que familias mexicanas acudan al empeño desde los primeros días de enero, según un recorrido de Reforma en sucursales del Centro Histórico de la Ciudad de México.Más de uno llega a empeñar joyas, artículos que a su vez fueron prestados por otra persona o los regalos de navidad.La sucursal del Monte de Piedad ubicada a un costado del Zócalo fue la más visitada por pignorantes, principalmente por madres de familia y padres jóvenes."Es ya un año difícil, aguinaldo y un poco de ahorro que había hecho se fue en las fiestas porque vinieron mis familiares y gastamos mucho. Ahora hay que ver qué vamos a comer estos días", dice Juan, un carpintero de 41 años que tiene una niña de 10 años y otra de tres.Mientras espera su turno en la sucursal de Monte de Piedad para empeñar un par de anillos de oro que le prestó su tía, Juan dice que apenas y reciba el préstamo irá a comprar un par de regalos para sus hijas a los ambulantes que están a un costado de la Catedral."Con lo que me den tengo que librar los gastos de enero y comprar Reyes. A mis hijas les hace mucha ilusión, a las dos", menciona.En Monte de Piedad, Juan tendrá que pagar una tasa de interés mensual de 3.80 por ciento por cada mes durante seis meses para recuperar los anillos que su tía le prestó.La tasa es mucho más baja respecto al 10.44 que tendría que pagar Maru en Caja Libertad, una entidad financiera popular regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), también con sucursales en el Centro de la Ciudad.Maru se dedica al comercio ambulante y acude con su pequeña de cinco años a la sucursal de Libertad a conseguir 2 mil pesos que le permitan comprar bolsas y cangureras para venderlas en los pasillos que hay en la zona.La empleada de la sucursal de la calle Palma en el Centro Histórico le informa que Caja Libertad da préstamos al recibir una prenda, a una tasa mensual de 10.44 por ciento.Así que Maru dejará una cadena de oro que le prestó uno de sus compañeros para que obtenga los 2 mil pesos.Si el préstamo lo paga en su totalidad al día siguiente no tendrá que pagar ningún interés. En cambio, en el Monte de Piedad no le permitirían sacar su prenda en los 15 días posteriores a que la empeñó, según relata."La idea es regresarlos mañana. Está muy buena la venta desde temprano. Sé que toda la mercancía que compre la voy a vender porque son los Reyes. Sería muy tonta si no consiguiera este dinero", dice Maru entre risas.Carlos, en tanto, no quiere empeñar. Él acude a vender una esclava de plata a la casa de empeño Luz Saviñón, donde las tasas de interés son de 5.9 a 8.9 por ciento mensual."Me urge dinero para pagar la mensualidad de mi coche. Saturé mi tarjeta y estoy empezando con muchas deudas el año", reconoce Óscar, administrador de 36 años, con gesto de preocupación.Otras familias aprovechan los descuentos de las prendas que están en venta y que alguna vez se empeñaron en la casa de empeño de Dondé.Anillos, pulseras, cadenas, celulares, memorias USB y binoculares tienen descuentos de 30 y 50 por ciento, según se anuncia en sus aparadores.

