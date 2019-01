Captan en EU a exgobernador de Tabasco

Ciudad de México— El sexenio del perredista Arturo Núñez Jiménez dejó a Tabasco en números rojos, con protestas y obras inconclusas.El miércoles, fotografías difundidas en redes sociales lo ubicaron en San Diego, California.Gerald Herrera, presidente del Congreso local, urgió al actual gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, a presentar denuncias contra Núñez por los actos de corrupción registrados en la pasada Administración.La diputada local de Morena, Nelly Vargas Pérez, advirtió que en dependencias estatales de Salud, de Educación, de Finanzas y de Seguridad Pública, se presentan las principales irregularidades en el gasto público, por lo que las acusaciones contra el ex Gobernador y sus funcionarios deben ser de carácter penal.La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya advirtió sobre irregularidades en el destino de recursos públicos por al menos 4 mil millones de pesos.Además, el sector salud reporta crisis por falta de medicamentos y, en días recientes, trabajadores de ese gremio protestaron por no recibir sus prestaciones de fin de año.Se denunció que el Gobierno estatal dejó deudas a burócratas, docentes y proveedores aguinaldos y pagos de servicios.Además heredó infraestructura inconclusa en la que invirtió montos millonarios pero sigue en obra negra: por ejemplo el mercado José María Pino Suárez y la Plaza de Toros Villahermosa.Además se acusó que la Mejora Integral en la Movilidad Urbana en Villahermosa, no transparentó el gasto de más de 480 millones para la aplicación de fotomultas.El actual Secretario de Finanzas de Tabasco, Said Mena Oropeza, indicó el Gobierno federal apoyó con mil 600 millones de pesos de recursos extraordinarios para liquidar adeudos pendientes con trabajadores estatales.Núñez se despidió de Tabasco con la "inauguración" del mercado público "José María Pino Suárez", en el que se invirtieron 430 millones de pesos desde marzo de 2017 pero que no fue concluido.La Plaza de Toros requirió de más de 500 millones de pesos para su rehabilitación y ampliación desde junio de 2017. El proyecto, realizado vía una Asociación Público Privada (APP), sólo hizo la ampliación de locales, pero no del foro taurino como estaba proyectado.Dijo que también favoreció a una empresa para la APP "Ciudad de los Servicios Administrativos de Tabasco", que costará alrededor de 3 mil 223 millones de pesos en los próximos 25 años.En tanto, el actual Mandatario señaló que recibe una entidad con un severo problema de inseguridad que se agudizó en los últimos años, además de que los miles de millones de pesos invertidos y las políticas públicas implementadas no dieron resultados.Tabasco cerró de enero a noviembre con 433 denuncias por homicidio doloso, 24 por ciento más que en el mismo periodo de 2017, cuando se reportaron 347 indagatorias.De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a noviembre pasado, el 14 por ciento de las policías estatales de Tabasco reprobaron los exámenes de confianza.

