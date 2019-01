Ciudad de México— La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó falta de atención ginecológica eficiente y oportuna a una adolescente indígena en Cuetzalan, Puebla, y llamó al Gobierno estatal a tomar acciones para evitar más casos de este tipo.El caso ocurrió en septiembre de 2017, cuando una mujer de 16 años permaneció por más de 48 horas con el feto sin vida en el vientre debido a la falta de ginecólogo o especialista en el Hospital General de esa localidad.La madre de la víctima inició una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y después fue atraída por la CNDH.En ésta, se señaló que la entonces embarazada de origen náhuatl se presentó en diversas ocasiones en el Hospital General de Cuetzalan para recibir servicios médicos de atención de embarazo y se le hizo pagar por servicios.En su evaluación médica del jueves 22 de septiembre de ese año, se le indicó comprar el medicamento Oxitocina (empleado para la inducción del parto), al no estar disponible en el hospital a cargo de la Secretaría de Salud, lo compró por 150 pesos.Dos días después, la joven presentó un cuadro de dolor generalizado y un médico particular confirmó la muerte fetal intrauterina a través de un ultrasonido, por el que pagó 500 pesosFue trasladada al servicio de urgencia del citado hospital para terminar con el embarazo, y por ser domingo, no había ginecólogo ni especialista para atenderla.Después de permanecer en hospitalización con suero y sin alimento por dos días, la paciente fue intervenida quirúrgicamente para la extracción del feto hasta el martes 26 y le dieron alta médica el jueves 29 de septiembre.La recomendación señala que las acciones referidas vulneran el derecho a la protección de la salud e interés superior de la niñez.Además de incurrir en omisiones de protocolo clínico e inadecuada atención médica, ya que por su edad y condición la paciente debió recibir atención prioritaria.La CNDH resaltó el incumplimiento de este Hospital General en cuanto a las obligaciones de disponibilidad y calidad en los servicios de salud, pues la paciente tuvo diversos obstáculos para ejercer su derecho a la protección de su salud.Asimismo, refirió que hubo una serie de inconsistencias, omisiones y vulneraciones en la prestación de la atención médica y no contar con elementos esenciales para su eficaz desempeño, como personal médico, medicinas, equipo médico y análisis de laboratorio.Consideró que las condiciones de rezago social, pobreza y falta de acceso a servicios de salud de la paciente, aunado a su calidad de mujer adolescente indígena, la colocaron en un contexto de mayor riesgo y marginación en relación con las circunstancias en las que se suscitaron los hechos.Este Organismo Nacional adelantó que presentará una queja ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla para que inicie el procedimiento administrativo de investigación correspondiente contra el personal médico involucrado.

