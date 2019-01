Relacionadas Asegura López Obrador disminución en homicidios

Ciudad de México— El presidente López Obrador aseguró que ya registró su declaración patrimonial, en la que dijo no tener bienes, más que la quinta de Palenque, en Chiapas.Detalló que la propiedad no llega a rancho y cuenta con 12 mil metros cuadrados y está escriturada a nombre de sus hijos."No tengo bienes más que la quinta de Palenque, que ya está escriturada a nombre de mis hijos, yo tengo el derecho al usufructo hasta que deje de existir, ese es el acuerdo y está en la escritura pública esa quinta, que son 12 mil metros cuadrados", informó en su conferencia mañanera."Para aclarar, no es un rancho, porque rancho y finca están a un paso de ser hacienda, entonces no soy hacendado, como decía Zapata: no fui a la Revolución para hacerme hacendado, cuando le ofrecieron un rancho, es una quinta".En el documento, registrado en los primeros minutos de este jueves, asegura tener un ingreso de 108 mil 744 pesos.Además, dos cuentas bancarias, una con 207 mil pesos y la otra con 239 mil pesos.Aunque el Mandatario afirmó que en su declaración se informaba sobre los bienes de su esposa, en el documento se indica que se incluye las cuentas de su cónyuge, Beatriz Gutiérrez, pero se aclara que se omitió el monto.AMLO destacó que su objetivo nunca ha sido acumular bienes materiales."Nunca me ha interesado el dinero, lucho por ideales, por principios aunque también aclaro para no ofender a nadie que no todo el que tiene es malvado, hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna, bienes de manera legal, con su esfuerzo, con su trabajo, que merecen respeto, nadamás aclaro que nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales", expuso.El Mandatario advirtió que todos los miembros de su gabinete deberán transparentar sus bienes o pertenencias.REFORMA publicó que al menos tres Secretarios de Estado y el Consejero Jurídico de la Presidencia cerraron la lista de sus bienes."Es un asunto de cuidado o de puntos de vista sobre seguridad, todo esto que se ha argumentado, que tiene una parte de justificación."Sin embargo, la regla de otro de la democracia es la transparencia. Todos van a presentar su declaración de bienes y se hará pública", indicó.