Reportan en 8 estados desabasto de gasolina

Ciudad de México— Al menos ocho entidades están padeciendo la escasez de gasolina en las estaciones de servicio.En la Zona Metropolitana de Guadalajara, al menos 37 gasolineras reportaron desabasto.La escasez no tan solo provocó largas filas en los establecimientos, también mermó la vigilancia en Zapopan.La Policía local vio reducido ayer su patrullaje en un 50 por ciento por el desabasto que afectó principalmente a este Municipio, desde el miércoles pasado.En Guanajuato, nueve municipios del corredor industrial reportan el mismo problema, generando compras de pánico en algunas localidades donde gasolineras venden sus reservas.En Querétaro se reportó el cierre de al menos 65 estaciones.Gasolineras en el Valle de Toluca reportaron desabasto desde el inicio del año. Encargados de estaciones del Grupo G500 en Ocoyoacac y San Mateo Atenco tuvieron complicaciones para obtener combustible.La zona sur del Estado de México también presenta problemas de desabasto, pues el servicio es interrumpido sin previo aviso en Valle de Bravo, Temascaltepec y Tejupilco.La escasez de gasolina afectó asimismo a Tepeaca, Acatzingo y Tecamachalco, en Puebla.Mientras que en Monterrey, varias estaciones reportaron un desabasto de combustible premium.En Morelia, unas 85 gasolineras cerraron desde la última semana de diciembre, lo que representa un 90 por ciento de las estaciones ubicadas en la capital, reportó Quadratín.Consultada sobre el desabasto, Pemex no respondió cuándo se regularizará la comercialización del combustible en esas regiones.Situación similar padeció Iratzio, quien tuvo que llenarse de paciencia en una fila de 20 coches para poder llenar su tanque en una gasolinera BP de Periférico y Juan Palomar y Arias.“Tengo aquí ya 25 minutos, más o menos, lo bueno es que encontré en cuanto salí del trabajo, porque si no tenía que ir a buscar, porque ya casi no traigo”, comentó.El desabasto pegó a todas las compañías por igual, pues atravesaron por la misma situación, por ejemplo, la gasolinera Petro Seven, en Calzada del Federalismo y la Calle de Morelos; la de Pemex en Colón y Pelícano; la de Repsol de Avenida Vallarta y Emilio Castellán.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.