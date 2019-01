Renta Angélica Rivera casa en Los Ángeles en 8 md

Ciudad de México— La casa en la que habita la exprimera dama de México, Angélica Rivera Hurtado, en Los Ángeles, California, es rentada y se pagan 7 mil 999 dólares al mes, publicó El Universal.El Universal pudo corroborar, después de ver en documentos del Registro Público de la Propiedad, que dicha casa, ubicada en el 148 de Highland Ave., y fue vendida por última vez un 31 de diciembre de 1992 por un precio de 674 mil dólares, según consta en documentos.“Toda propiedad vendida aparece en el registro público y no hay manera de no poder corroborarse” aseguró a este diario Silvia Amador, agente de Bienes Raíces de “Keller Williams” basada en California.“La casa mencionada no ha estado a la venta desde hace 26 años y ni siquiera ha habido intentos de venta en algún momento”, comenta. Ello descarta la posibilidad de que Rivera haya intentado comprarla y que la operación no se hubiera concretado por falta de acuerdo o porque ella se hubiera arrepentido.Es una propiedad tipo californiana, con cinco recamaras, cuatro y medio baños, construida en 1928. Cuenta con alrededor de mil metros cuadrados de terreno y 400 de construcción, según información de la empresa de bienes y raíces Keller Williams Larchmont.De acuerdo con la documentación revisada, la casa tiene un valor promedio en la actualidad de 3 millones de dólares, lo que equivaldría aproximadamente a 50 millones de pesos.“Para que alguien pueda comprar una propiedad a su nombre en Estados Unidos no necesita contar con papeles de residencia permanente o una visa de trabajo y tampoco ser ciudadano. Con una visa de turista se puede comprar una casa”, explicó Amador. “Lo importante es tener la documentación que se pide en orden y el dinero inicial para llevar a cabo la transacción. Pero en este caso no hubo ningún movimiento administrativo en ningún momento a nombre de esta persona –Angélica Rivera- o alguna otra persona. Lo único que se nota es que hubo una rebaja en la mensualidad de la renta; y esto sucedió en 2016 –según documentos-”.Según una revista de espectáculos, Rivera compró la casa en Los Ángeles por 64 millones de pesos, lo que fue desmentido por ella en redes sociales.“En relación al artículo publicado por la revista TVyNotas, la información que dio es falsa, la casa que mencionan es rentada por el papá de mis hijas -José Alberto Castro-, por sus actividades de estudio y trabajo. Lamento profundamente esta información falsa y sin sustento que lo único que provoca es la desinformación a la opinión pública”, escribió Rivera en su cuenta de Facebook.Aseguró que se fue a Estados Unidos para estar más cerca de sus hijas.Además de estar con sus hijas, algunos observadores han dicho que Angélica Rivera, de 49 años de edad y conocida en el medio artístico como “La Gaviota” por la telenovela “Destilando Amor”, grabada en 2007, estaría buscando retomar su carrera como actriz pero en la meca del cine y de las teleseries estadounidenses, la ciudad de Los Ángeles, California; esto a lado de su hija Sofía, quien aparentemente también se está tratando de abrir un espacio en esa competida actividad.

