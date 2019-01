Esperan que PJF funja como contrapeso

Ciudad de México- Especialistas en temas de justicia coincidieron en la importancia de que el Poder Judicial siga fungiendo como contrapeso de los demás Poderes, con Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).María de los Ángeles Fromow, ex funcionaria de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación, subrayó que así se garantizará en todo momento el respeto al marco constitucional y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos."Es uno de los principales contrapesos de las decisiones de los otros Poderes. La Presidencia marca un aspecto de administración, de visión, de perspectiva del quehacer judicial, pero más allá, son sus propios jueces y Magistrados quienes con toda una formación profesional ejercen ese contrapeso."Y esa visión hacia los propios ciudadanos para buscar que en todo momento se apeguen a la legalidad y a la constitucionalidad los actos de los otros dos poderes", dijo la ex titular del órgano federal que se encargó de implementar la reforma constitucional penal.El miércoles, Zaldívar fue elegido presidente de la SCJN con el voto secreto de 7 de los 11 integrantes del Pleno.Es la primera vez desde la reforma de 1994-95 que la presidencia será ocupada por un Ministro que no proviene de la carrera judicial."Yo creo que el Poder Judicial hoy por hoy se convierte, por el contexto de la conformación del Congreso y del Ejecutivo, en un Poder que debe respetar esa independencia en aras de garantizar la legalidad y la constitucionalidad de actos de los otros dos Poderes" abundó Fromow.Martín Sánchez Bocanegra, director de Renace, dijo que a pesar de las críticas hacia el Poder Judicial, ha sido un contrapeso de las decisiones presidenciales y legislativas en los últimos años, por lo que confía en que así se mantenga."Entonces a mantener la independencia, la congruencia con los principios elementales de un sistema de justicia que busca sobre todo una impartición de justicia democrática, apegada a Derecho y a los estándares internacionales, creo que eso es lo que tenemos que esperar de la Corte."Su Presidente debe apegarse a esto y eso estaríamos esperando y vigilando, que realmente cumpliera con esos principios superiores; creo que se tienen las condiciones necesarias (...) para mantener esa autonomía y que siga funcionando como contrapeso", comentó.

