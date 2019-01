Ciudad de México— El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que están suspendidas las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y los contratos en proceso de cancelación."Ya están suspendidos oficialmente la construcción de ese aeropuerto y ya se ha empezado la negociación con los contratos para darlos por terminados anticipadamente o resolver, en consecuencia, con los dueños de los contratos", resumió.Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, el funcionario informó que no hubo necesidad de esperar hasta el 4 de febrero para concluir con el proceso."Se planteó que nosotros no podíamos tomar una decisión sobre la cancelación de los contratos, el término de la construcción del nuevo aeropuerto, sino hasta que se resolviera el tema de los bonos financieros, porque esto trae consecuencias difíciles de ver."Y sí se señaló que la propuesta que había hecho la Secretaría de Hacienda para la recompra de bonos y aquí es importante aclarar: cuando sé que vamos a comprar y que vamos a obtener, que vamos a comprar mil 800 millones de dólares de bonos, no quiere decir, porque se ha especulado también en el sentido que estamos pagando un Naimproa, no", detalló.Jiménez Espriú aseguró que ahora que se disminuyó ya la deuda y existe el compromiso de pagar mil 200 millones de dólares, el Gobierno está en la disposición de finiquitar la obra."El 27, ya habiendo resuelto el problema de los bonos, el 27 se hizo un Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y en vista de que ya había resuelto el problema de los bonos, se dio instrucciones al director de ya iniciar la cancelación de los contratos, la terminación de los contratos o la negociación de los contratos."Ya se están negociando, no hubo necesidad de esperar al 4, ya se está haciendo y en el momento que terminemos esto y que definamos, y que también terminemos la solución de la Fibra que se había obtenido por mil 500 millones de dólares, en ese momento, por instrucciones del ciudadano Presidente, nosotros haremos un informe pormenorizado de qué pasaba en el aeropuerto, cómo se hicieron las cosas en el aeropuerto, en qué situación se encontraba el aeropuerto y cuál hubiera sido el futuro de la construcción del aeropuerto si se hubiera tomado la decisión de continuarlo", agregó.

