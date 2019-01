Mérida, Yucatán— Un total de 650 demandas contra oficinas del Gobierno del Estado se han presentado por presunto despido injustificado, algunas de ellas grupales, informó El Universal.Asimismo, otras 350 se han interpuesto contra presidencias municipales por las mismas causas, según informó el presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, César Antuña Aguilar.El magistrado confirmó que desde el cambio de administración se registraron 650 son demandas contra el Ejecutivo estatal. La mayoría fueron interpuestas contra la Secretaría General de Gobierno, ya que es la dependencia que cuenta con mayor número de direcciones.A la vez se denunció a la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), la de Desarrollo Social (Sedesol) y el Instituto del Deporte (IDEY).“Los ex empleados argumentan despido injustificado y aunque hay personas que sí pide que se les restituya, el 90 por ciento de la gente busca la indemnización”, acotó el entrevistado. Manifestó que el Ejecutivo ha cumplido con al menos mil convenios para pagar finiquitos a los ex trabajadores.En relación a las otras 350 denuncias que se han levantado por las mismas causas contra diversas presidencias municipales, entre ellas las de Kanasín, Tekax, Progreso y Tizimín, Antuña Aguilar dijo que ya se están asignando fechas para desahogar esos asuntos por lo que se espera que sean abordados desde enero hasta abril.Por otro lado, el presidente del Tribunal informó que sigue en curso el trámite de análisis del caso de los cinco ayuntamientos que adeudan laudos a personal que fue despedido en años anteriores.Hay que recordar que aparte de esas denuncias hay el riesgo de que los Cabe recordar que los presidentes municipales de –Tekax, Seyé, Tekantó y Tixkokob-, puedan ser destituidos de sus cargos si no pagan los laudos heredados de administraciones pasadas también por despidos injustificados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.