Ciudad de México— El titular de la Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto informó que en el transcurso del día se presentará una denuncia por huachicoleo contra un exdiputado local vinculado a estas prácticas en los estados de Puebla y Veracruz, informó El Universal.“Hay un caso que va a ser denunciado hoy ante la Procuraduría General de la República también vinculado al tema de huachicoleo que incluye a un exdiputado local del cual no se dan mayores datos porque podría implicar una violación al debido proceso y podemos generar una dificultad en las investigaciones”, dijo el funcionario.En conferencia de prensa, el funcionario recordó las denuncias que se han presentado en lo que va de la actual administración en temas relacionados con lavado de dinero y combate a la corrupción.“El primer caso que se informó tuvo que ver con el Cártel Jalisco Nueva Generación; el segundo un tema de corrupción política en el estado de Puebla y en tercer lugar un caso de huachicol en el estado de Puebla y Veracruz.Según Nieto, se han preparado tanto las denuncias como le bloqueo de cuentas para que estos casos no sigan fluyendo en el sistema financiero y no dañen a la población mexicana.Este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública firmaron un convenio de colaboración para investigar actos de corrupción y prevenir el lavado de dinero entre funcionarios del gobierno federal.En el acto, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa dijo que con dicho convenio potenciará la evaluación de cada funcionario y funcionaria pero también de proveedores, contratistas y todo aquel que tenga una relación que implique el uso de recursos públicos.“Los trabajos de colaboración de este convenio darán certeza a la ciudadanía del cumplimiento de la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de lograr una administración pública eficiente, eficaz y apegada al marco jurídico y Estado de derecho”, dijo.

