Pide Corral no minimizar datos de crimen

Chihuahua- Javier Corral pidió al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador evitar manipular o minimizar la estadística de homicidios porque, dijo, sería un suicidio para México mentirse en el problema de violencia.Corral recalcó que no se solucionará el problema de la criminalidad en el País de un día para otro porque tiene hondas raíces."No podríamos pedirle al nuevo Gobierno federal que en un mes solucione el problema, quizá no lo pueda realizar ni en un año o ni en dos porque es un problema muy acumulado, son muchos años de complicidades, de corruptelas, de inercias sociales"."Lo que sí le podemos pedir, y creo que eso es muy importante, ese debe ser un gran pacto en torno del combate a la inseguridad, es que no se vayan a empezar a manipular las cifras, porque cuando uno está en la oposición pues a veces ve las cosas de una manera y ya cuando uno está en el Gobierno, las quiere ver de otra", puntualizó el Gobernador panista en conferencia en la ciudad de Chihuahua."Hay que tener cuidado con ese manejo porque sería suicida para el País mentirse en el problema más grave que tiene México, que es la inseguridad y la violencia".Corral fue cuestionado sobre el aumento de homicidios en diciembre, el primer mes de la gestión de López Obrador, el cual, de acuerdo con REFORMA, cerró con al menos 887 ejecuciones, contra los 537 casos contabilizados en el último mes de la administración de Enrique Peña Nieto, un incremento del 65 por ciento.El Ejecutómetro de Grupo REFORMA registra casos de asesinados en hechos presuntamente vinculados al crimen organizado y está basado en informes oficiales de autoridades ministeriales federales y estatales, de corporaciones de seguridad pública federal y estatales de todo el País, así como reportes periodísticos.El método de registro de casos es consistente año con año y se ha realizado durante las administraciones de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).El Gobernador chihuahuense dijo que todavía no hay un dato final, concluyente, porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública termina procesando la información en la primera o segunda semana del mes siguiente."Lo que sí señalo es que es muy importante saber cuál es la metodología que el nuevo Gobierno asumirá para medir la incidencia delictiva en el País, particularmente en el caso de ejecuciones que están vinculadas a todo tipo de delitos, pero particularmente del orden federal"."Es muy importante esa metodología, esa métrica, porque lo único que no se puede hacer, ni siquiera pensarlo, es tratar de maquillar, de ocultar o de minimizar los hechos violentos", enfatizó Corral.Recordó que su primera decisión cuando tomó el Gobierno de Chihuahua fue asumir con absoluta responsabilidad, compromiso y verdad las estadísticas."Porque durante mucho tiempo se ocultaron, se maquillaron, incluso se eliminaron carpetas de investigación", explicó."Encontramos cientos de carpetas de investigación en bodegas, no contabilizadas. Por eso manejaban la cifra como se quería".Por ello, dijo, se tiene que reconocer el problema en toda su dimensión."Lo único que no sirve es ocultarlo o minimizarlo porque los problemas no se pudren con el tiempo y se acaban. Crecen y crecen y crecen".Tras reiterar su diferendo con el Presidente López Obrador por el recorte a Chihuahua en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el Gobernador Corral señaló que muchos temen a la reacción del Mandatario.El panista aseguró que son muy pocos los gobernadores los que se atreven a decir lo que él ha manifestado."Hay mucho miedo a las reacciones que pueda tener el Presidente", comentó Corral.El jefe del Ejecutivo Estatal anotó que no se siente amenazado y que no dejará de expresarse."Sólo es presionable el que se deja presionar, yo a López Obrador le tengo respeto, pero no le tengo miedo", aseveró.Corral expuso que pierde la esperanza cada día sobre la expectativa que tenía de recibir apoyo del Gobierno federal."Y esa esperanza yo la estoy perdiendo cada día más porque no solamente no nos van a ayudar, nos están quitando", apuntó.En el recorte que le realizaron al estado, dijo, están incluso 50 millones de pesos que se habían etiquetado en la administración del ex Presidente Peña Nieto para concluir el aeropuerto de Creel.