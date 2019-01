Convocan a periodo extraordinario por Guardia Nacional y Fiscal General

Ciudad de México— La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó hoy convocar a un periodo extraordinario de sesiones que se llevará a cabo los días 16 y 17 de enero.En el periodo extraordinario se revisarán, primordialmente, la propuesta de la creación de la Guardia Nacional, que en la actualidad está en la Cámara de Diputados, así como el nombramiento del nuevo fiscal General de la República, que le corresponde al Senado.Previo a la aprobación del periodo extraordinario, por 33 votos a favor y ninguno en contra, en la sesión, legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de partidos opositores polemizaron e intercambiaron acusaciones sobre la propuesta de crear la Guardia Nacional.Desde tribuna, el senador perredista Miguel Ángel Mancera, el diputado priista Héctor Yunes y la diputada panista Sonia Rocha criticaron al considerar que, entre otras cosas, implica una militarización del país.Además, condenaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya anunciado el inicio del reclutamiento para la Guardia Nacional, pese a que la creación de la corporación aún no se ha aprobado en el Congreso."Es una simulación", acusó Rocha.El morenista Mario Delgado sostuvo que la creación de la Guardia Nacional es el primer paso en la desmilitarización de México.También recriminó que el PRI y el PAN acusen una militarización del país, cuando fue en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando se implementó esa estrategia."Hay que reconocer que hemos fallado como país, la estrategia iniciada en el País hace 12 años nos lleva a resultados desastrosos", aseveró."No sé en qué País viven, el país está militarizado".Respecto a la convocatoria de reclutamiento, Delgado planteó que, si no llega a ser aprobada la Guardia Nacional, los jóvenes serán inscritos en otras corporaciones."En caso de que no se apruebe tendrán otro destino estos jóvenes", destacó.Delgado insistió en que la próxima semana se realizarán audiencias públicas donde, junto a especialistas, académicos, activistas, organizaciones sociales y funcionarios, se analizará el proyecto de la Guardia Nacional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.