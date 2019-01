Ciudad de México- La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) aseguró que está arreciando el desabasto de gasolinas y diésel, principalmente en Michoacán, Jalisco, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca y Puebla.En entrevista, Pablo González, presidente de la organización, aseguró que algunas estaciones de servicio han comenzado a dosificar la venta a solo 10 litros por vehículo, debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha cumplido con las fechas de suministro.Dijo que el problema no tiene que ver con las afectaciones de tomas clandestinas, sino por un problema de logística y un cambio de administración, ya que los embarques con el combustible de importación se encuentran en los puertos cercanos a las terminales de almacenamiento."No hay una causa justificada de por qué no esté pasando el producto, se sabe que si hay buques tanques en la costa que están esperando desembarcar en las terminales marítimas, pero no ha habido la logística adecuada, para que una vez descargado el producto se vaya por la red de poliductos”, explicó.Dijo que son 77 terminales de almacenamiento y reparto las que tienen el problema, “no tienen el producto porque la logística no se está dando".En un comunicado a sus agremiados, la Amegas aseguró que “las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex Transformación Industrial, ubicadas en el Castillo de El Salto, Jalisco y Satélite en Zapopan, se registra cero nivel de inventarios", lo que implica "el no recibir desde hace varios días los combustibles a través del poliducto que proviene de la Refinería de Salamanca".Por ello, dijo, que "resulta insuficiente el dar cumplimiento de los embarques de las Estaciones de Servicio, a través de pipas que provienen de la terminal de Manzanillo, Colima".El presidente de Amegas señaló que aún hay remanentes en algunas estaciones de servicio, sin embargo, en el caso específico de Jalisco ya hay entre 150 a 200 establecimientos que ya no tienen producto, por lo que de no resolver el problema lo antes posible, podría agravarse la situación en las siguientes horas.