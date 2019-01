Reclaman a Aureoles en acto de AMLO

Morelia- Trabajadores de la educación de Michoacán realizaron una manifestación contra el Gobernador Silvano Aureoles durante un acto oficial en el que el funcionario estatal participó junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.Maestros de educación básica, media superior y superior pertenecientes a la sección 18 del SNTE protestaron afuera del Palacio Federal de Correos, recinto que hoy fue inaugurado como sede nacional del IMSS por el Presidente López Obrador, el Gobernador Aureoles y otros funcionarios federales.Durante la hora y media que duró el evento, realizado en el patio central del recinto, maestros exigieron desde afuera, con gritos y cánticos, el pago de quincenas atrasadas de fines del año pasado.La protesta de maestros coincidió con una manifestación de habitantes de Nahuatzen que exigieron la liberación inmediata de presos políticos encarcelados durante el sexenio de Aureoles.Mientras los funcionarios hablaban en el recinto del IMSS, los manifestantes abucheaban al Mandatario estatal."¡Fuera Aureoles, fuera Aureoles, fuera Aureoles!", coreaban.En contraste, expresaron su simpatía hacia el Presidente mientras éste daba su discurso."¡Es un honor estar con Obrador", decían.En su discurso, Aureoles aseguraba al Presidente López Obrador que su Administración estatal había pagado adeudos salariales a los maestros."Quiero agradecer a la sensibilidad de su gobierno, así como al acompañamiento, para poder hacerle frente a salarios y prestaciones de maestras y maestros para el cierre del ejercicio 2018", dijo el Mandatario, pero los manifestantes lo cuestionaron."El Gobernador nos debe la quincena y no nos ha pagado parte del aguinaldo; a los maestros de universidad lleva tres meses sin pagarles", acusó la maestra Reina Magaña en entrevista."Pago a los adeudos al magisterio michoacano" y "Auditoría a Silvano ratero" decían las pancartas de los inconformes."Silvano mentiroso: no has pagado al magisterio estatal, no digas que ya pagaste en los medios de comunicación", decía otra.Los manifestantes expresaron su molestia cuando se enteraron de que el Gobernador salió por una puerta lateral del inmueble.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.