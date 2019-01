Chihuahua- Previo a la visita que realizará el Presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado, el Gobernador Javier Corral le envió una carta en la que le sugiere realizar adecuaciones, agregados y sugerencias al Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte.La carta a López Obrador ordenó que se entregara este jueves en Palacio Nacional a través de sus representantes en la Ciudad de México.Corral aseveró que el plan no fue lo que se prometió, particularmente en lo referente al Impuesto al Valor Agregado (IVA).El Mandatario panista enfatizó que no es la reducción generalizada del IVA como se ofreció a los juarenses, por lo que si se ampliara a más prestadores de bienes y servicios pudiera llegar a beneficiarse a un mayor porcentaje de la población."Cuando nos aumentaron el IVA lo hicieron a todos y esperábamos que la baja del IVA fuera por ley permanente, de aplicación directa y generalizada", expresó el chihuahuense.Consideró que es incorrecto confundir a la población, al decir una cosa cuando es otra.Ante ello, le presentará propuestas a López Obrador en este tema, ya que están pendientes las tablas de retención y las reglas de operación, por ejemplo.Corral comentó que diversos sectores de la frontera tienen dudas sobre el decreto fiscal y la homologación en el precio de las gasolinas.Consideró como un gran beneficio la nueva aplicación del Impuesto Sobre la Renta a medianas y pequeñas empresas, pero calificó como un error, excluir a la industria de exportación, porque la expectativa era darle estos beneficios fiscales, además de la compensación del aumento de salarios en la frontera.El titular del Ejecutivo comentó que además, de la industria de exportación dependen decenas de miles de empleos y hay cuestiones en el decreto que podrían corregirse, porque las reglas de operación van a salir el 7 de enero.Corral reconoció que el decreto tiene beneficios, pero no es lo que se prometió, porque hay indefiniciones, como el hecho de que no hay claridad sobre la homologación de los combustibles.Además, comentó que llama la atención la duración del decreto de dos años, y que los requisitos no facilitan nuevas inversiones porque hay un requisito de 18 meses y se acabará en 24 meses, por lo que si una nueva empresa quiere acceder a los beneficios, solo tendrían seis meses."Que estas medidas sean por un decreto presidencial, hace que tengan mucha discrecionalidad, a la voluntad o no de su ratificación y nada le da más certeza a estas medidas que lo que está en la ley", dijo.Sobre el aumento a las participaciones federales, puntualizó que no es ninguna concesión o favor alguno del Gobierno a Chihuahua, sino fruto de los contribuyentes de Chihuahua que pagan sus contribuciones, por lo que se programan con una fórmula de recaudación propia.También, agregó, que el Gobierno Estatal ha incrementado sus ingresos y aumentó las medidas para combatir la evasión fiscal.Desde el punto de vista de Corral, tal parece que sólo importan los programas del Presidente y no así el trabajo concurrente con los estados. Incluso, dijo, no está definido el apoyo para la terminación de los hospitales en Juárez, como lo ofreció López Obrador en una visita a la frontera.Manifestó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 está destinado a una base de apoyo popular, dentro de un objetivo de crear una hegemonía política del país, que quiere desentenderse de las necesidades de los estados.El recorte presupuestal de más de mil millones de pesos a los grandes temas de infraestructura, dijo, representan un recorte muy fuerte para los chihuahuenses en los últimos 15 años, incluso en términos nominales y es el peor trato que la Federación ha dado a la entidad, porque en el presupuesto federal de este 2019 se privilegiaron los programas sociales.