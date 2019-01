'Con la Inflación gasolina aumentaría 40 centavos al año'

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió al líder del PAN, Marko Cortés, quien hablaba de un posible gasolinazo a inicios de año. El mandatario aclaró que en caso de que haya un incremento en el precio de las gasolinas, sería por el orden de los 40 centavos por año, que es el cálculo del gobierno federal de la inflación, es decir 3.4%, publicó El Universal.“A pesar de que nuestros adversarios, los conservadores y la prensa fifí apostaron a que iba a haber incremento en el precio de las gasolinas, se quedaron con las ganas”, respondió a la oposición.Aunque aseguró que la tendencia es que no habrá aumento en el precio de las gasolinas, el mandatario nacional sostuvo que en el peor de los casos sería por la inflación debido a la importación de 600 mil barriles diarios.“Si hay un incremento va a ser acorde con la inflación. Si fuese así estaríamos hablando como de 40 centavos al año ¿Por qué? Porque estamos calculando una inflación de 3.5, 3.4 en el año. Entonces, hagan la cuenta, pero eso si en el mercado extranjero -porque estamos importando desgraciadamente 600 mil barriles diarios- se incrementará el precio, pero la tendencia es a que no va a haber aumento en el precio de las gasolinas”, explicó.En conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el político de Tabasco desmintió al líder del PAN, Marko Cortés, quien ha afirmado que a inicios de año se registrará un nuevo gasolinazo ocasionado por el actual gobierno.López Obrador dijo que desde el sexenio de Carlos Salinas, Acción Nacional estaban muy callados, eran aplaudidores, quemaban incienso, pero ahora empiezan a practicar como opositores.“Está muy bien eso, nada más que deben de ser objetivos, porque él (Marko Cortés) habló de que el sábado se venía el gasolinazo y afortunadamente no fue así; y al día siguiente sale con otra declaración, a decir que no servía para nada el bajar en IVA en la frontera, ese tipo de cosas. Pero bueno, es su derecho que se exprese”, expresó.Sobre el desabasto de gasolina en algunos municipios, el presidente de la República detalló que el fin de semana se tuvieron problemas en 70 estaciones de distribución de gasolinas, principalmente en Michoacán. Sin embargo, estimó que hoy se podría normalizar la distribución.Explicó que el desabasto se registró por el sistema de transporte de combustible, que ahora se hace más con pipas y también debido al fin de año.

