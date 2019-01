Alerta nuevo Ministro por 'Estado de guerra'

Ciudad de México— Juan Luis González Alcántara, nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), urgió hoy a que México deje de vivir en Estado de guerra, y llamó a la sana relación entre los Poderes de la Unión para garantizar la paz."México no debe vivir como un Estado de guerra, el derecho penal de nuestra patria se ha convertido en un derecho penal del enemigo. El Estado, nuestro Estado, ya no habla con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos", dijo González Alcántara.El Pleno de la Corte y la cúpula del Poder Judicial Federal dieron la bienvenida en sesión solemne en la que se impuso la toga al nuevo ministro, primero que llega al máximo tribunal impulsado por la mayoría de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador."El Poder Judicial debe servir de contrapeso, pero también tiene obligación de ser interlocutor de la sociedad con los demás Poderes", dijo González."Una sana relación de los Poderes de la Unión es lo que se requiere para garantizar la paz en la República".El ex presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino lanzó un mensaje feminista y ambientalista, reconoció el dolor que viven muchos mexicanos por la violencia y los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad, y pidió a los jueces "efervescencia creativa" y energía en su tarea."Quienes somos servidores públicos en cualquier ámbito estamos obligados a hacer un análisis introspectivo para entender qué se ha hecho bien, para mejorarlo, pero también qué hacemos mal, para dar una respuesta pronta a todos los ciudadanos", manifestó.Gonzalez dijo que cree firmemente en el equilibrio de Poderes, en la autonomía de cada uno de los órganos del Poder Judicial y en la independencia de cada uno de sus miembros."La sociedad habló en las urnas y habló muy fuerte, estamos conscientes de ello", dijo por su parte el ministro Alberto Pérez Dayán, al dirigir el mensaje de bienvenida a su nuevo colega, quien ocupará el cargo hasta el cierre de 2033."La legitimidad Constitucional que lo trajó aquí es tan valiosa como la que se obtiene en las urnas", agregó Pérez Dayán, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al igual que González.El ministro destacó la afición de González Alcántara por la fotografía, su cercanía con ministros de otras épocas, como Agustín Téllez Cruces, y profesores como Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez y Fernando Castellanos Tena.González Alcántara es el primer Magistrado de un Tribunal Superior de Justicia local que llega a la Corte desde Olga Sánchez Cordero en 1995, y presidio el TSJCDMX durante la Jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de 2000 a 2003.Pérez Dayan destacó los avances que tuvo el TSJCDMX durante la Presidencia de González Alcántara, y su posterior participación en reformas al Código Civil capitalino en temas familiares, que se han reflejado luego en otros Estados.Con 69 años, González Alcántara es el nuevo ministro de mayor edad desde Juventino Castro y Vicente Aguinaco, que tenían 76 y 75 años cuando llegaron al máximo tribunal tras la reforma judicial de 1994-95.El nuevo ministro quedó adscrito a la Primera Sala, que resuelve asuntos civiles y familiares, en los que se ha especializado durante toda su carrera como juez, catedrático e investigador de la UNAM, y también casos penales, donde no tiene ese tipo de experiencia.En cuestión de semanas, el presidente López Obrador deberá presentar una nueva terna para reemplazar a la Ministra Margarita Luna Ramos, quien preside las sesiones de hoy como decana de la Corte, y se retira el 19 de febrero.A las 13:00 horas, la Corte sesionará para elegir a su nuevo presidente para los siguientes cuatro años.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.