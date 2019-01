Acusan retraso en programas sociales

Ciudad de México— Carolina Lovera Espinosa, de 70 años, estaba segura de que este 2 de enero inscribiría a su sobrino en el padrón de beneficiarios del programa de ayuda a jóvenes discapacitados que anunció el Presidente López Obrador pero cuando llegó a las oficinas de la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) se enteró que ni el propio personal sabe bajo qué reglas operará ese nuevo esquema de subsidio federal."Entonces, cómo dice AMLO que los discapacitados son primero. Lo pregona, lo grita y lo vuelve a gritar y ahorita no hay ayuda para discapacitados", reprochó Lovera a quien la atendió en la Secretaría."No es contra usted, pero entonces por qué gritan que los pobres y los discapacitados son primero, puro cuento". Según el pueblo es sabio, tan sabio que no tiene qué comer".A diferencia de otros años, el 1 de enero no se publicaron las reglas de operación de los programas sociales del Gobierno Federal.El propio personal de la Secretaría del Bienestar (SB) está desconcertado porque todavía no conocen los parámetros bajo los cuales podrán inscribir a los ciudadanos en los padrones de beneficiarios.En el caso del recurso que otorgará el Gobierno Federal a jóvenes discapacitados, se trata de un programa nuevo que no tiene antecedentes en la Secretaría y por esta razón, los servidores públicos han informado a la señora Lovera que hasta ahora no se tiene ningún tipo de ayuda para ese sector en el que entra su sobrino Carlos Mauricio Lovera Cochegrus, de 30 años, quien es discapacitado a consecuencia de la esclerosis múltiple que padece.Lovera se sienta para descansar porque salió temprano de su casa ubicada en la Alcaldía de Gustavo A. Madero y antes del medio día ya lleva dos visitas a dependencias públicas pero en ninguna ha encontrado una respuesta favorable.Primero acudió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para preguntar por qué no le han depositado su pensión y la segunda parte de su aguinaldo que debió quedar depositada el 1 de enero, pero le informaron que no se depositó porque fue día festivo y nadie le pudo confirmar cuándo podrá cobrar su dinero.Luego, en la SB nadie le dio informes sobre la manera en la que su sobrino puede acceder al beneficio del programa de ayuda para discapacitados y solo le propusieron hacer una tercera visita pero ahora al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis)."Me da coraje, ira y rechazo hacia el López porque dice puras mentiras. Que no diga mentiras, me da mucho coraje que diga mentiras pregonando que los discapacitados y los pobres son primero y mire, aquí está la realidad", dijo."Tengo mucha impotencia porque veo a mi sobrino y él necesita ese ayuda y viene uno y nadie te da una información, pues en qué país vivimos".El módulo de atención ciudadana de la SB ocupa el primer piso de las oficinas que se localizan sobre Paseo de la Reforma. A diferencia de otros años en los que filas de ciudadanos suelen ocupar la mayor parte de la oficina para solicitar información sobre los requisitos para inscribirse a un programa de ayuda social, en el segundo día de este 2019 luce prácticamente vacío.Javier Carlos Blanco Sánchez, de 65 años y dedicado al oficio de vidriero, llegó a la SB para preguntar los requisitos que debe cumplir para recibir la pensión doble para adultos mayores que anunció AMLO pero también fue informado que no han sido publicadas las reglas de operación de dicho programa y no hay fecha para que eso ocurra."Me dice que todavía no hay un programa, o sea no saben cómo van a ser las nuevas reglas, que hay que ser pacientes para ver si nos pueden dar esa ayuda. Escuché que les iban a dar ahora el doble de lo que antes estaban dando", contó."Yo me siento incomodo al venir a pedir esto porque no me siento tan acabado pero desgraciadamente la situación ya se puso difícil para mí y tengo que recurrir a esto. El plan es ahorita llevarme bien la información y regresar aunque ni ellos tienen una fecha, hay que estar pendiente".En el módulo de atención ciudadana de la SB todavía se puede leer publicidad de programas como Diconsa y Liconsa, que a partir del 1 de diciembre fueron trasladados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, en el acceso principal se mantiene su antiguo nombre bajo las siglas de Sedesol.Dominga Fajardo de Paz, de 71 años, se siente más identificada con el antiguo nombre de la SB porque ella ya era beneficiaria de la pensión para adultos mayores pero desde hace seis no pudo cobrar porque sus datos aparecen duplicados en el padrón de beneficiarios."Ya tiene seis que no he podido cobrar nada porque dicen que hay otra persona con mis mismos datos y que a lo mejor estamos cobrando las dos pero eso no es posible porque yo soy quien tiene la tarjeta y ahorita lo que quiero es que se investigue pero no me resuelven nada. Estos seis meses me he visto más apretada económicamente porque no cuento con los mil 170 pesos que me estaban dando", expuso Dominga en el módulo de atención ciudadana.Otros adultos mayores como Miriam Ceballos Hernández, de 75 años, acuden a pedir información para poder recuperar su tarjeta como beneficiarios, tras extraviarla.Los servidores públicos de la SB ofrecen a los adultos mayores la información que tienen a su alcance pero hay quien, ante una falta de respuesta, se desespera y les reclama. Ellos insisten en que hasta no conocer las reglas de operación de los programas de ayuda social, sabrán si podrán o no inscribirles en el padrón de beneficiarios.