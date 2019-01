Piden a presidente de SCJN ser un contrapeso real

Actores políticos y especialistas pidieron al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Ministro Arturo Zaldívar, trabajar por un órgano autónomo y ser un contrapeso real ante Poderes Ejecutivo y Legislativo."Le deseo éxito y que su trabajo sea en favor del equilibrio democrático entre los Poderes de la Unión", dijo el ex Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong."Felicito al ministro Arturo Zaldívar por su elección como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Está a prueba la Fortaleza, Independencia y Capacidad de Proveer a la plena observancia de la Ley y a la Justicia por parte del Poder Judicial", manifestó el ex Presidente Felipe Calderón."La corte Suprema hoy tiene un papel histórico y fundamental; ser real contrapeso de poder", señaló la senadora priista Claudia Anaya.María Novoa, coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, consideró acertada la elección de Zaldívar al frente de la Corte.La especialista auguró que será un contrapeso para el Poder Ejecutivo en asuntos como la Guardia Nacional, la independencia judicial y el federalismo."Me parece una muy buena decisión la presencia del Ministro Zaldívar. Creo que tiene el perfil que en estos momentos México requiere", expuso en entrevista."En ese sentido, es un defensor de la independencia judicial y va a ser un contrapeso importante entre los demás Poderes del Estado, en decisiones que de seguro van a estar muy en confrontación o en perspectivas distintas. Creo que él va a ser un contrapeso muy interesante", agregó.Opinó que Zaldívar será una pieza importante sobre todo en el tema de seguridad pública."En el sentido de cómo se está viendo la militarización del proceso, creo que va a ser un contrapeso interesante en el rol del Poder Judicial frente a muchas de estas decisiones que vienen, que están por venir", añadió.Juan Carlos Pérez Góngora, titular de México Justo, refirió que el nuevo presidente de la SCJN es el más adecuado para el cargo, pero deberá honrarlo con velar por la autonomía.Apuntó que ahora deberá afrontar problemas al interior de la Corte, como el nepotismo y la corrupción, para lo que le pidió actuar con firmeza."Qué bueno que llega, pero ahora creo que aquí lo importante y el reto que tiene es que encuentra un Poder Judicial, y estamos hablando de la Corte, del Consejo de la Judicatura y todos los demás órganos, que requieren de una reestructuración completa, de una limpia."Hay un estudio que sacó uno de los consejeros, Felipe Borrego, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en donde el 51 por ciento de los jueces y magistrados al menos tienen una persona en nómina dentro del Poder Judicial", indicó."El Poder Judicial estaba inmerso en una burbuja con Luis María Aguilar, una burbuja de corrupción, una burbuja de nepotismo y también, pues, de no impartir justicia y, pues bueno, creo que ahora es un reto, es su reto", agregó.Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, opinó que Zaldívar es un personaje con amplia trayectoria y reconocimiento, y coincidió en que será un gran actor en temas como la Guardia Nacional."Me parece que la decisión que tomaron los Ministros el día de hoy puede ser la mejor decisión para ellos, para la Corte y para México, si ellos al actuar siempre lo hacen pensando así", dijo.Pidió al Ministro presidente ser contrapeso y procurar siempre la justicia y autonomía."Ojalá se hiciera un contrapeso para las decisiones que toman en el Ejecutivo federal. Más autonomía y un contrapeso real al Poder Ejecutivo federal", insistió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.