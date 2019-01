Cuidaban 645 a exmandatarios de Chiapas

Ciudad de México— Un total de 645 escoltas y 95 vehículos cuidaban a distintos exgobernadores y servidores públicos en Chiapas, informó el Gobierno del Estado.La Administración del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas no dio a conocer los nombres de los exservidores que gozaban de ese beneficio, aunque presumió que tras la eliminación del Decreto 223, el equipo humano y vehicular fue concentrado.En un comunicado indicó que la decisión, avalada por el Congreso del Estado, permitirá un ahorro mensual de seis millones de pesos, es decir 72 millones de pesos anuales.Fuentes oficiales indicaron que el decreto beneficiaba, entre otros, a los ex gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.Escandón sostuvo una reunión con su Gabinete en la que el Fiscal General de Justicia del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó de la fuerza de personal y de unidades que regresaron a sus puestos de trabajo."Con lo que se atiende no sólo la política de austeridad y de eliminación de privilegios sino también la demanda social de devolver a las y los policías a las calles para que verdaderamente estén al servicio de la ciudadanía", resaltó en el boletín oficial.Durante la junta, el Mandatario resaltó que, siguiendo las directrices del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la administración local trabajará con austeridad pero con eficacia, transparencia y rendición de cuentas.En el encuentro con los integrantes de su Gobierno, Escandón Cadenas pidió responsabilidad en el manejo del presupuesto aprobado por los Diputados para atender de inmediato los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de los chiapanecos.El mandatario también llamó a los alcaldes de los 124 municipios a contribuir al desarrollo del Estado.El Decreto 223, que fue derogado en la última sesión del primer periodo ordinario del Legislativo, establecía protección personal a ex Gobernadores y ex titulares de la Fiscalía de Justicia, la Secretaria de Seguridad Pública, Secretaria de la Función Pública, entre otros.La medida había sido creada en 2009 por el ex Gobernador Sabines y modificada en 2017 por el ex Gobernador Velasco para ampliar de 10 a 15 años la seguridad personal, lo que destapó una serie de críticas.

