Ciudad de México— A pesar de que el límite era el 31 de diciembre, los Congresos de Guerrero, Morelos y San Luis Potosí aún no avalan el presupuesto de 2019 para sus Gobiernos estatales.En Guerrero, los diputados no han aprobado el gasto para este año por falta de quórum en el Pleno, debido a que la bancada de Morena no asistió y así impidió que se reanudara la sesión la madrugada del 31 de diciembre.El Congreso citó para el próximo 8 de enero.El Gobernador priista Héctor Astudillo lamentó que los legisladores todavía no avalen el Presupuesto de Egresos."Lamento que no se haya aprobado el #PresupuestoDeEgresos. Esto no paraliza el estado ni nos coloca en crisis, el estado se mueve porque la constitución contempla esta situación inédita. Con el Presupuesto de Ingresos aprobado podemos recaudar y hacer frente a los compromisos", dijo.El Mandatario consideró que el gasto debió ser debatido y analizado, pues se envió en tiempo y forma su propuesta."Cualquier ajuste que se tenga que hacer no debe olvidar los compromisos fundamentales de Guerrero como el magisterio, la salud y los descuentos que hacen por administraciones anteriores, que han rebasado los 800 MDP", agregó.También exhortó al Congreso, con mayoría de Morena, a continuar con su trabajo y actuar con responsabilidad.En Morelos, el Congreso prevé reanudar la discusión del Paquete Económico para este año el próximo viernes.El diputado por el PT José Casas González argumentó que los dictámenes aún no han sido plenamente debatidos y concluidos.El Gobierno del estado, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, externó su preocupación ante la posibilidad de iniciar un ejercicio fiscal sin contar con una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos que permitan el funcionamiento de la administración pública.En San Luis Potosí, el Congreso local convocó a reanudar el periodo extraordinario el próximo jueves.Ahí, discutirán la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos estatal, así como las Leyes de Ingresos de los 58 municipios de la entidad.En Sinaloa, ya fue aprobada por el Congreso la Ley de Ingresos y de Egresos de 2019, sin embargo, el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, líder de la bancada priista, acusó que la votación fue ilegal por falta de quórum.Anunció que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia, pues algunos legisladores abandonaron la sesión al momento de la votación.