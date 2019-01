Nuevo León.- En Nuevo León, el crimen organizado es el responsable de más del 50 por ciento de los feminicidios que se registran en la entidad, aseguró el secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fasci Zuazua.Al finalizar la reunión de seguridad que se realiza diariamente con las fuerzas federales, expuso que más del 50 por ciento de los crímenes en contra de mujeres están relacionados con la compra-venta de droga.Destacó que en el estado la mayoría de los delitos han ido a la baja, como el robo a comercio, pero no los homicidios."Homicidios no subió y el tema que nos tiene muy preocupados a todo es el tema de homicidios, esta guerra entre el crimen organizado y donde incluye feminicidios más de la mitad están relacionados con drogas”, sostuvo.El funcionario estatal no precisó la cantidad de feminicidios registrados en el transcurso del 2018 y dijo que son como entre 70 u 80."Más de la mitad están relacionados con drogas”, remarcó.En el tema de homicidios en general indicó que son alrededor de 800 la cifra con la que cerró este año que recién finalizó y subió entre un 18 y 20 por ciento la incidencia en relación con el año anterior.De los cerca de 800 homicidios 200 se han cometido en Monterrey que es considerado “foco rojo”.Adjudicó la alta incidencia en la capital del estado al gran tránsito de personas y a los puntos de venta de alcohol y drogas.Fasci Zuazua estableció que la cifra de homicidios en la entidad todavía no se tiene porque no se ha cerrado el recuento anual.A pesar de que en el estado a diario se sostienen reuniones de seguridad con autoridades federales, el funcionario estatal advirtió que se tardará unos meses en revertir la violencia en Nuevo León.Indicó que se está trabajando en atender las causas del delito cuando se estaba acostumbrados a combatir el después.

