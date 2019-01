Buscan a turista extraviado en sierra de Baja California Sur

La Paz- Con brigadas de rescate, perros, voluntarios y un helicóptero, buscan a un turista extraviado en la Sierra de la Laguna, al sur de La Paz, Baja California Sur, publicó El Universal.Autoridades de Protección Civil del estado confirmaron que este 2 de enero se cumplen 15 días desde que se tuvo la última comunicación de Max Watson, de 28 años, originario de Oregon, Estados Unidos.De acuerdo con los datos recabados con lugareños, amigos y familiares, el hombre había subido a la Sierra y se logró comunicar con un familiar el 18 de diciembre pasado; sin embargo, desde entonces se perdió todo contacto.El subsecretario de Protección Civil, Carlos Godínez León, señaló que hubo gente que lo vio descender y llegar al poblado de Todos Santos, pero de igual modo lo habrían observado regresar, probablemente a acampar a algún punto de la Sierra.Afirmó que es costumbre que residentes y turistas escalen esta zona en esta época; no obstante, deben hacerlo con estricta vigilancia y avisando a las autoridades. Comentó que las autoridades desconocían del ascenso de esta persona; sin embargo, la búsqueda se inició hace más de una semana y se ha intensificado, aseguró.Este día subieron nueve rescatistas junto con dos perros entrenados para rastrear entre parajes, y el viernes subirá un grupo de jóvenes de alto rendimiento y especialistas en ascensos al lugar.El subsecretario de Protección Civil señaló que la zona es amplia y no se descarta que pudiera estar en algún lugar refugiado o que haya sufrido un accidente estando solo.El funcionario precisó que grupos de extranjeros se han sumado a las tareas de búsqueda como voluntarios, y el propio Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas.Pidió a la población que no se arriesgue a subir a la Sierra de la Laguna en esta temporada invernal, pues aunque es considerado un sitio muy atractivo, estos días el lugar y el ambiente suponen un riesgo; mucho menos, dijo, sin reportar a las autoridades para que tengan un monitoreo del ascenso.Añadió que el pronóstico es que durante el fin de semana la temperatura descienda más y se podrían presentar lluvias y heladas, por lo que reiteró el llamado a turistas y residentes a no intentar subir para acampar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.