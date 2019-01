Los seis panistas que aspiran a la candidatura en Puebla

Ciudad de México.- Luego de la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Ericka Alonso y de su esposo el senador Rafael Moreno Valle, estos son los panistas que aspiran a la candidatura, informó El Universal.Es el primero en la lista para ser el abanderado blanquiazul a la elección extraordinaria, por su cercanía con el matrimonio Moreno Valle, dado que trabajó con ambos políticos y era un hombre muy cercano a Martha Erika, además de que ya se ha desempeñado en el gobierno estatal como secretario de Desarrollo Social en el periodo de Moreno Valle y acababa de ser nombrado jefe de la Oficina del gobierno de Alonso Hidalgo, además de haber sido alcalde de Puebla, con el apoyo del senador.Fue alcalde de Puebla, es cercano al ala conservadora del PAN en la entidad, tiene buena relación con todos los grupos, con excepción del morenovallismo. Cuenta con el respaldo de los ex candidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya. Rivera Pérez contendió en el pasado proceso electoral del 1 de julio por la alcaldía, por segunda ocasión, pero no logró el triunfo. El poblano podría figurar entre los nombres para ser gobernador interino o candidato en la extraordinaria.Es muy cercano al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, fue su coordinador de campaña rumbo a la dirigencia del partido y es actualmente el presidente de la Fundación Rafael Preciado. En sus inicios perteneció al ala conservadora del partido; ahí hizo una estrecha relación con Rafael Micalco, uno de los liderazgos en el estado, antagónico de los Moreno Valle. Después apoyó al morenovallismo, hasta que le negaron la candidatura a la alcaldía de Puebla.Fue secretario de Economía (SE) y de Relaciones Exteriores (SRE) en el sexenio del ex presidente Vicente Fox, actualmente es rector de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP). Buscó la candidatura presidencial a nivel nacional del Partido Acción Nacional el año pasado. Pertenece al grupo conversador del partido blanquiazul y contaría con el respaldo de todos los grupos y militantes panistas para ocupar el cargo de gobernador interino.Es actualmente la dirigente del blanquiazul en la entidad y exdiputada federal, además de ser violinista y abogada. Huerta participó en el gobierno de Moreno Valle como directora de Auditoría Financiera y Apoyo a Órganos Fiscalizadores en la Secretaría de la Contraloría de Puebla y provisionalmente estuvo en la titularidad del Instituto Poblano de las Mujeres. Se dice que era una mujer cercana a la gobernadora fallecida, Martha Erika Alonso.Otra de las mujeres que eran cercanas a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y que es uno de los perfiles que Acción Nacional analiza incluir en aras de una estrategia de unidad interna y que, además, reduzca la beligerancia de una contienda con Morena, para dar paso a la reconciliación poblana en al actualidad. Así, el abanico de posibilidades se abre a la actual secretaria de Desarrollo Social del estado. Fue diputada local y una de las más cercanas a la política fallecida.

