Ciudad de México— Especialistas, políticos y legisladores criticaron que, a pesar de que aún no se aprueba la creación de la Guardia Nacional en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lanzó la convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes a dicha corporación.El exsenador panista Roberto Gil Zuarth aseveró que es ilegal que inicie el proceso de reclutamiento de la Guardia Nacional cuando aún no se ha creado legalmente el órgano."No se puede iniciar el proceso de integración (reclutamiento) de un órgano (guardia nacional) que no existe. No se le puede asignar un peso ni crearse relaciones laborales. Es ilegal", tuiteó.El especialista en temas de seguridad, Ernesto López Portillo, recriminó que, a pesar de que el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, lo convocó a ser parte de los análisis de la Guardia Nacional, que se realizarán la próxima semana, el presidente haya lanzado la convocatoria de reclutamiento."La invitación es a intercambiar opiniones antes de aprobar, dice. Pero el presidente @lopezobrador_ lanzó ya la convocatoria al reclutamiento. ¿De qué se trata?".La legisladora Martha Tagle advirtió que la Guardia Nacional implica una mayor militarización del país, desgastará a las Fuerzas Armadas y no evitará que continúen las violaciones a los derechos humanos."#GuardiaNacional quedaría integrada por 50 mil efectivos mayoritariamente de @SEDENAmx @SEMAR_mx y en menor medida de @PoliciaFedMx. Su configuración es arbitraria, en ninguna parte señala hasta cuántos serán militares y cuántos civiles, lo que es claro es que el mando es militar", tuiteó al respecto la diputada.Este miércoles, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó la convocatoria para reclutar a 50 mil jóvenes con la finalidad de que formen parte de esa corporación, a pesar de que el Congreso aún no aprueba su creación.Tagle criticó que la recién creada Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que está bajo el cargo de Alfonso Durazo, no tiene papel activo ni razón de ser ante el plan de la Guardia Nacional.Alertó, a su vez, que, más allá del combate a la delincuencia organizada y a delitos del orden federal, con la creación de esta corporación se busca conferir a los militares facultades de prevención y persecución del delito, incluida la detención en flagrancia.Tagle indicó, en ese sentido, que aunque se pretende que con capacitación en materia en derechos humanos se modifique el ADN de las Fuerzas Armadas, pasan por alto el hecho de que la Sedena lleva al menos lleva 10 años de formación en derechos humanos, lo cual ha representado un gasto anual de 100 millones de pesos, y eso no ha evitado que los militares los violenten."Garantizar su retiro gradual y su función a cargo de la defensa nacional sería fortalecer a las fuerzas armadas en México, de otra forma se les expone y debilita. Por ejemplo, su papel vs huachicoleo solo evidencia su falta de capacidad técnica y conocimientos al respecto", consideró Tagle."Por último, ojalá los titulares de @SEDENAmx y @SEMAR_mx se hayan hecho el propósito de aparecer en las conferencias, como lo hicieron hoy, portando su uniforme e insignias con dignidad. El desgarbo mostrado el mes anterior era deprimente."