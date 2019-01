Peligra fondo estabilizador

Ciudad de México— De no lograr una mejor fiscalización y recaudación de impuestos, la meta de ingresos para 2019 no se alcanzará y se tendrían que consumir los recursos de los fondos de estabilización, revela una investigación del Centro de Investigación Económico y Presupuestal (CIEP).En la Ley de Ingresos 2019 se aprobó una recaudación de 5 billones 838 mil millones de pesos, monto casi idéntico, en términos reales, a lo esperado para el cierre de 2018.Esta meta estimada, que se calculó en línea con el comportamiento histórico de los ingresos, da un resultado mucho más realista, pero reduce la posibilidad de contar con excedentes que hasta ahora eran empleados con poca transparencia, indica el análisis.Sin embargo, ingresos más apegados a la realidad también implican una mayor presión para lograr la meta, y de no obtenerse tendrían que usarse los fondos de estabilización, instrumentos que guardan recursos para cubrir faltas en ingresos y solventar gastos cuando se enfrentan choques económicos."Como se están pronosticando ingresos más realistas, incluso si no le llegara a salir el pronóstico al Gobierno se tendría que ir a los fideicomisos de los fondos de estabilización", señaló Héctor Villarreal, director del CIEP, al presentar el análisis del Paquete Económico 2019.Las dos principales partidas creadas para este fin son el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que al cierre de septiembre tenían 323 mil millones de pesos.En reunión de trabajo con senadores para analizar la Ley de Ingresos de la Federación 2019, el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera aseguró que los fondos de estabilización tienen el propósito de compensar los ingresos cuando la economía enfrenta una situación complicada, no de cubrir fallas en las estimaciones.Sin embargo, con un crecimiento económico bajo, sin crear nuevos impuestos, ni incrementar los existentes, además de reducir las tasas en la zona franca de la frontera norte, el reto será grande y recaerá en la recaudación, reporta la investigación."Durante este tiempo se van a apoyar mucho en la administración tributaria, que esperan que compense la no creación de impuestos", dijo Villarreal.

