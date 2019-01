Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó los logros de su primer mes al frente del Gobierno federal y sus prioridades para 2019, entre ellas garantizar paz y tranquilidad frente a la inseguridad en el país.En un mensaje en vivo, grabado por su esposa Beatriz Gutiérrez desde su casa en Palenque, Chiapas, el mandatario prometió que gobernará para todos, independientemente de partidos e ideas.“Estoy optimista, creo que nos va a ir muy bien a todos, vamos a bajar la incidencia delictiva, vamos a lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país, con armonía, con amor, con trabajo, con bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.“Por eso, a todos ustedes, pero a todos, porque yo represento y deseo, humildemente, hacerlo bien, quiero representarles a todas y a todos, independientemente del partido en el que ustedes militen, independientemente de sus ideas, yo fui electo para gobernar a todos los mexicanos y les deseo lo mejor, les mando un abrazo muy cariñoso y fraterno”, dijo.El presidente arrancó su transmisión resumiendo lo que para él significan sus primeros logros. “Llevamos un mes en el Gobierno y pienso que se han sentado las bases, ya se avanzó, se definió por ejemplo que sin aumentar de la deuda, sin impuestos nuevos, sin aumentar los impuestos vigentes, sin gasolinazos, vamos a poder financiar el Presupuesto”, consideró.Desde este mes, continuó, los altos funcionarios ganarán menos y los empleados de menor nivel más, además de que seguirán al pie de la letra un nuevo estilo de gobernar con austeridad. Por ello, dijo, nadie viajará en aviones privados, sólo los mandos de las Fuerzas Armadas.López Obrador recordó que el avión presidencial se encuentra en California para su venta, y pronto definirá qué sucederá con el resto de la flotilla que usaban sus antecesores. Además, indicó, el Estado Mayor Presidencial (EMP) dejó de existir, lo que llevará a ahorros significativos. También, resumió, se redujeron las estructuras administrativas burocráticas, se cerraron las oficinas de diversas dependencias en el extranjero, por lo que sólo quedarán los consulados y embajadas.“Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos, ¿saben cuánto costaba? 5 mil millones de pesos; ya no hay caja de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, que costaba 5 mil millones de pesos; y se redujo a la mitad la publicidad oficial, por lo que nos vamos ahorrar 5 mil millones de pesos”, añadió.En sus prioridades enlistó los apoyos para el campo y para estudiantes, así como proyectos que se implementarán en la zona sureste del país, la cual no registra crecimiento.“¿Entonces, qué vamos a hacer? Equilibrar, habrá un crecimiento horizontal, parejo. Queremos que México tenga un desarrollo parejo, una modernidad forjada desde abajo y para todos.“No es nada más crecer, es que haya desarrollo, que el crecimiento beneficie a todos. Progreso sin justicia es retroceso, entonces queremos que el País vaya creciendo y haya mejores condiciones de vida y trabajo”, confió.El presidente también recordó que los adultos mayores recibirán el doble de pensión y será igual en todo el país: mil 274 pesos al mes; mientras que se entregarán 3 mil 600 pesos mensuales a los jóvenes para que trabajen de aprendices; se darán 3 millones de becas a estudiantes de educación básica y más de 4 millones a los de nivel media y superior.El apoyo a los jóvenes, reveló, surgió después de conocer cómo el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, sacó de la crisis a su país, al contratar a jóvenes por un dólar. El primer mandatario regresará a la Ciudad de México a las 20:30 horas.

