Asumen ediles cargo en 206 municipios de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax.- Con excepción de la violencia registrada en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, en la mayoría de los 206 municipios, de los 570 que conforman el estado, el cambio de poderes locales transcurrió sin incidentes este 1 de enero, publicó El Universal.En Oaxaca de Juárez, capital de la entidad, asumió Oswaldo García Jarquín, surgido del Partido Morena, en un acto solemne efectuado en la Plaza de la Danza, al que no acudió el edil saliente, el priísta José Antonio Hernández Fraguas, quien cinco días antes había pedido permiso al cargo; tampoco acudió algún representante del Poder Ejecutivo estatal.“Sabemos de los retos a los que habremos de enfrentarnos para lograr una administración pública a la altura de las necesidades y los anhelos de la sociedad oaxaqueña de este municipio.“Quiero recalcar que habremos de hacer realidad el compromiso de una forma de gobierno austera y republicana, como lo ha planteado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, dijo en su mensaje.Ante José Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México y representante personal de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el edil pidió la colaboración de sindicatos y organizaciones sociales para lograr la transformación que busca para la ciudad de Oaxaca.En Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la capital, tomó el mando Dante Montaño, postulado por Morena, con la ausencia de los regidores salientes y del ahora ex edil Raúl Cruz, surgido del PRI-PVEM.Durante su discurso en la sesión solemne de Cabildo, aseguró que se abre una nueva etapa para los pobladores, tras una era de saqueos, impunidad y corrupción.“Hoy comienza un gobierno que acepta y reconoce una tarea inmediata, construir la unidad y la reconciliación entre todos; comienza el gobierno de la gente, que se conducirá con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, manifestó.En la región del Istmo, también en completa calma, 38 nuevas autoridades y cuatro presidentes que se reeligen tomaron protesta a sus cargos este 1 de enero.De los 42 municipios, se reeligieron en Ixtaltepec por el Partido Verde , Chahuite del PRD, Santo Domingo Ingenio y Santiago Laollaga del PRI.Morena gobernará la mitad del total de los municipios entre los que destacan Juchitán, Salina Cruz, Tehuantepec, Ixtepec y Matías Romero. En San Pedro Tapanatepec el alcalde es independiente.De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana(IEEPCO), son 152 ediles que fueron electos por el régimen de partidos políticos; en uno más, San Dioniso del Mar, no hubo elección extraordinaria debido a disturbios ocurridos el pasado 9 de diciembre, por lo cual el gobierno estatal prevé la designación de un administrador.En tanto, de 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos --conocido tradicionalmente como usos y costumbres--, en 52 se realizará el cambio de poderes.Por partidos políticos, serán 52 mujeres quienes presidan una presidencia municipal, mientras que una será por el régimen de Sistemas Normativos.

