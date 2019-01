Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elegirá mañana al nuevo presidente para los siguientes cuatro años, en un escenario inédito de austeridad presupuestal impuesta por la nueva mayoría de Morena, que no oculta su antipatía por la cúpula del Poder Judicial Federal.Cuatro ministros oficializaron su candidatura con la presentación de programas de trabajo, tanto para la Corte como para el Consejo de la Judicatura Federal, que administra casi 850 tribunales y juzgados con 45 mil empleados.Fuentes de la Corte señalaron que aún no se podía descartar el consenso, previo a la sesión pública, de un bloque de al menos seis Ministros para sacar adelante la elección en una sola ronda de votación, como sucedió en 2003, 2007 y 2011.El Reglamento Interior de la Corte ordena realizar cuantas rondas sean necesarias hasta que alguien consiga el voto de seis de los once Ministros.Juan Luis González Alcántara, recién nombrado Ministro el 20 de diciembre, podría ser el voto decisivo.La ceremonia de bienvenida al nuevo ministro será previa a la votación, y su presencia garantiza que no se repetirá el escenario de empates de 2015, cuando con una plaza vacante, fueron necesarias 32 rondas hasta que Luis María Aguilar derrotó a Arturo Zaldívar.Hasta donde fue posible confirmar, los Ministros Arturo Zaldívar, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez cuentan con apoyo de al menos uno de sus colegas, sin que esté claro si el otro candidato, Jorge Pardo, tendrá algún voto adicional.En 2015, Pérez Dayán no compitió, Pardo y Gutiérrez no tuvieron apoyo de otro Ministro y Zaldívar se quedó a un voto de ser el primer Presidente que no proviene de la carrera judicial.La capacidad administrativa del nuevo presidente será crucial pues la Cámara de Diputados redujo el presupuesto de la Corte y el CJF en 10.4 por ciento en relación a 2018, por lo que será la primera vez desde la reforma judicial de 1994 que iniciarán un año con menos dinero que en el anterior.El ahora ex presidente Aguilar había ofrecido voluntariamente luego de las elecciones de julio una reducción de 5 por ciento, pero Morena y sus aliados la duplicaron y le dejaron 61 mil 117 millones de pesos a la Corte y el CJF, cantidad similar a la que tuvieron en 2015.En ese año, el CJF administraba unos 750 tribunales y juzgados, 100 menos que ahora.El nuevo presidente heredará una lista de pendientes, sobre todo en el Consejo de la Judicatura, aquejado por escándalos de corrupción en la contratación de obras públicas y en los exámenes para seleccionar jueces de Distrito, y cuestionado desde varios sectores por el nepotismo y compadrazgo en el acceso a los puestos en tribunales.La Corte, en tanto, gestiona desde hace tiempo una reforma que le permita dejar de conocer de miles de casos irrelevantes que ocupan parte sustancial de sus recursos.De la relación del nuevo presidente con Morena y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría depender que salga adelante.Ganaría un ministro menos que un juezA partir de 2019, en la Suprema Corte de Justicia habrá los Ministros que ganan mucho, los que ganan no tanto, y los que ganan menos que un juez de primera instancia.La Cámara de Diputados determinó una reducción de 30.5 por ciento a las percepciones de seis Ministros de la Corte que ingresaron a partir de 2010, y que en 2019 recibirán 3 millones 53 mil pesos netos entre salario y prestaciones, en vez de los 4 millones 169 mil pesos de 2018 y años previos.Los 3 millones también aplicarían al nuevo Ministro Juan Luiz González Alcántara, pues protestó el cargo el 20 de diciembre pasado.Cuatro Ministros que ingresaron antes de 2010 seguirán recibiendo los 4 millones 169 mil pesos, aun con la prohibición Constitucional de ganar más que el Presidente de la República, pero una de ellos, Margarita Luna Ramos, se retira en febrero.El Ministro o Ministra que ingrese en lugar de Luna, quedará sujeto al tope de un millón 663 mil pesos de remuneración neta anual que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se asignó para 2019.Este nuevo Ministro ganará menos que los mil 502 jueces de Distrito y Magistrados de Circuito en funciones antes del cierre de 2018, y que perciben 2.2 y 2.5 millones de pesos netos anuales, respectivamente, ya que este grupo quedó exento del tope Presidencial.Fuentes judiciales informaron que, luego de discusiones internas en la Corte en los últimos días de diciembre, no se encontró algún mecanismo para remediar la situación del nuevo Ministro, que estará en la posición extraordinaria de ganar menos que jueces que son sus inferiores.Las fuentes señalaron que es posible que los Ministros Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar y Fernando Franco, que ingresaron antes de 2010, aceptarían bajar su ingreso a 3 millones 53 mil pesos, para no quedar por encima de sus colegas.Quien sea electo Presidente de la Corte este 2 de enero, tendrá derecho a ganar los 4 millones 169 mil, según establecen los anexos del Presupuesto de Egresos de 2019.La política de austeridad también incluye al Consejo de la Judicatura Federal, donde en 2019 habrá relevo de cinco de los seis Consejeros, y al TEPJF, donde los siete Magistrados de Sala Superior ingresaron en 2017, y por tanto también bajarán a 3 millones 67 mil pesos netos anuales.