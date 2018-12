Ciudad de México.- La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció que el candidato de su partido a la Gubernatura de Puebla será de nueva cuenta Miguel Barbosa Huerta, informó El Universal.Advirtió además que, por ser un organismo “corruptisimo”, no permitirán que el Instituto electoral local organice los comicios, por lo que solicitarán al Instituto Nacional Electoral (INE) sea el encargado.Entrevista en Villahermosa, a donde asistió a la toma de protesta del nuevo gobernador Adán Augusto López Hernández, la lidereza morenista insistió que ellos ganaron la contienda pasada y, por lo tanto, van a repetir, incluso adelantó que será hasta el mes de julio de 2019, toda vez que buscarán homologarla con otras elecciones que habrán en el país.“Vamos a ir otra vez a la elección, definitivamente, estoy segura que la vamos a ganar una vez más, seguramente sí sera Miguel Barbosa nuestro candidato, por supuesto, y tenemos todo para ganar como lo tuvimos en elección pasada”, indicó.Negó que la postulación de Miguel Barbosa vaya a polarizar el ambiente político en Puebla.“No hay ninguna razón, eso ha sido una actitud perversa de los panistas que han querido llevar las cosas hacia otro lado y una falta de respeto hacia una situación tan tan desafortunada; se han querido montar electoralmente”, aseveró.Acusó que los funerales de la ex gobernadora de esa entidad, Martha Erika Alonso y su esposo el senador, Rafael Moreno Valle, fueron utilizados perversamente por los panistas, quienes montaron dijo, un mitin que incluyo abucheos a la secretaría de gobernación, quien acudió en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Yeidckol Polevnsky anunció que solicitarán que la elección para gobernador en Puebla sea organizada por el INE: “Estamos pidiendo que la elección la traiga el INE no queremos que la haga el mismo OPLE, el mismo Instituto Electoral del Estado de Puebla que es ultra corrupto y que hizo todas las cosas mal; queremos que la atraiga el INE y va a ser en la misma fecha es que el resto de las elecciones para Julio porque vamos a tener las elecciones”, refirió.Y agregó: “No hay manera que la lleve el Instituto local corruptisimo; vamos a vigilarla; vamos a reforzar la presencia de Morena en todos lados”.

