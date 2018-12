Santa Fe de la Laguna— No ha sido reconocida por la producción de la película “Coco”, pero sí en su tierra natal. No quiere dinero y se dice feliz por la manera en que le cambió la vida, tras ser identificada como Mamá Coco, la abuelita de Miguel, personaje principal de la cinta de Pixar, publicó El Universal.Se trata de María Salud Ramírez Caballero, de 105 años, quien fue fotografiada por la producción y a quien autoridades comunales y artesanos de su pueblo, así como municipales de Quiroga, le entregaron un reconocimiento y la nombraron embajadora de los artesanos de esta región.Con la imagen de Nana Salud, como se le conoce a María, los artesanos y pobladores esperan que la alfarería de esa comunidad sea comprada en todo el mundo, ya que luego de su estreno sus ventas han aumentado, detalla Gabriela Gabriel Fabián, una joven alfarera de 23 años.“Nos ha beneficiado mucho porque vienen más turistas. Ya es más conocido este pueblo por la fama de la señora, nos compran nuestras artesanías, todo lo que hacemos y figuras de ella”, explica.En palabras de los creadores de la película “Coco”, Michoacán representó un viaje colorido que permitió acercarlos más a la cultura mexicana, por lo que su influencia se aprecia a lo largo de toda la cinta.Nueva vida. Desde hace tres años se le detectó a Salud Ramírez enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por lo cual debe usar tanques de oxígeno para respirar.Sin embargo, la edad y la enfermedad no le impiden caminar a paso rápido por su casa y por las calles de ese pueblo, que también sirvió de inspiración para los escenarios del filme.Incluso, luego de que la cinta fuera proyectada su casa comenzó a llenarse de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que quieren saludarla y fotografiarse con ella.Gracias a ello, el estado de ánimo de la mujer, alfarera de oficio, ha cambiado e incluso le deja “unos centavos”, al vender las artesanías que elabora su familia.Así, María Salud dejó de ser una habitante más y se convirtió en el orgullo de Santa Fe de la Laguna —del municipio de Quiroga— y de su familia, cuenta Patricia Pérez Hernández, una de sus nietas.Patricia afirma que Salud Ramírez es como cualquier otra abuelita: “A veces es regañona, pero muchas veces amorosa con nosotras y con sus bisnietos, últimamente es más alegre y hasta bromea”, refiere.Considera una falta de atención que la producción no reconozca que gran parte del personaje esté basado en los rasgos y movimientos de su abuela, como la forma de caminar, de hablar y de comportarse.Es enfática y afirma que no buscan regalías, ni que se les dé dinero, a pesar de que la señora requiere recargar su tanque de oxígeno cada dos días.Lo único que piden, dice, es que se reconozca su aportación al posar en las pruebas de fotografía que realizóDisney Pixar en la plaza principal del pueblo hace cuatro años.Por lo pronto, ya fue reconocida por su pueblo y ahora será la imagen cultural y artesanal de su gente ante los ojos del mundo, porque Mamá Coco aceptó esa gran responsabilidad, al saber que su fama podrá darles el impulso que necesitan.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.