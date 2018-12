Ciudad de México— Con perfiles cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el exprocurador capitalino Bernardo Bátiz, el Senado cerrará hoy el registro de los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General de la República.Hasta la noche del domingo, la Cámara alta tenía registrados a 13 aspirantes, 11 hombres y 2 mujeres.Además de Bátiz, destaca Alejandro Gertz Manero, Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox y actual encargado de despacho de la FGR.También resalta Luis Manuel Pérez de Acha, experto en temas fiscales e integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.Asimismo, se encuentran registrados Bernardo Jaime González Garza, Alcalde interino de Monterrey, y José Jorge Campos Murillo, quien se ha desempeñado como funcionario estatal en Durango.Los otros aspirantes son Gilberto Ayón Reyes; Ángel Buendía Buendía; Román Ibarra Encizo; Miguel Nava Alvarado, abogado defensor de derechos humanos; Roberto Bonifacio Mazón García, y Marcos Santana Montes, ex Procurador de Colima y ex militante del PES.La lista la completan Eva Verónica de Gyvés Zárate, ex Magistrada del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y quien estuvo en la terna propuesta a principios de 2018 por López Obrador para ocupar el cargo de Fiscal General, y Mónica Cecilia Luna Barrientos.La convocatoria aprobada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado el 20 de diciembre establece como requisitos a los aspirantes gozar de buena reputación, tener 35 años cumplidos, no haber recibido ninguna condena por delito doloso y no haber sido inhabilitado para ocupar un cargo público a nivel federal y estatal.También tienen que contar con un título de licenciado en derecho con al menos 10 años, presentar su currículum vitae, copias certificadas de documentos oficiales, así como un ensayo que demuestre su idoneidad para desempeñarse como Fiscal durante nueve años, tiempo que durará el cargo.A partir de que se cierre el registro, la Comisión de Justicia elaborará un dictamen sobre los aspirantes que cumplen los requisitos de elegibilidad, el cual será remitido a la Jucopo, presidida por Ricardo Monreal.Luego, la Jucopo realizará una lista con 10 candidatos, que deberá ser aprobada por dos terceras partes de la Cámara alta para después ser enviada al Ejecutivo.El Presidente tendrá diez días para, de esa lista de candidatos, proponer una terna al Senado, que a su vez contará con otros diez días para designar al nuevo Fiscal, quien deberá ser electo por dos terceras partes de la Cámara mediante una votación de cédula.Previamente, los tres candidatos propuestos por el Ejecutivo comparecerán y responderán preguntas de los senadores.

