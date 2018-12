Lava exgobernador de Tamaulipas 40 mdp en comercios

El exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores utilizó 11 empresas, una de ellas dedicada a la venta de locales en centros comerciales, para lavar más de 40 millones de pesos de procedencia ilícita del año 2000 a la fecha, según la investigación en su contra.En el periodo de la indagatoria, el ex Gobernador obtuvo ingresos como servidor público por 13.3 millones de pesos, pero su incremento patrimonial fue de 54.3 millones de pesos, señala la acusación que lo tiene procesado en el fuero común por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas considera que la diferencia de 40.9 millones de pesos existente entre sus percepciones como funcionario y la riqueza acumulada bajo su nombre es producto de un enriquecimiento inexplicable.Según la investigación, tan sólo de 2009 a 2015 el ex Mandatario estatal y sus empresas compraron al menos 17 inmuebles cuyo valor catastral se encuentra en el rango de los 100 mil a los 2 millones de pesos cada uno.Hernández es accionista de 11 compañías, la mayoría dedicada al giro de los bienes raíces, sin embargo, Monteberne y la Inmobiliaria Palmas Victoria son las que destacan por su mayor volumen de operaciones y las que aportan los mayores ingresos para el ex Gobernador.Inmobiliaria Palmas Victoria, según su página de internet, es propietaria de las plazas comerciales Palmas y Tamatán en Ciudad Victoria."Nuestros centros comerciales gozan de una localización inmejorable, Plaza Palmas está sobre la Avenida Tamaulipas y Fidel Velázquez, y Plaza Tamatán en Calzada Luis Caballero, al sur de la ciudad", indica el portal electrónico.Durante una década, las percepciones netas de Eugenio Hernández como funcionario fueron de 13 millones 328 mil 675 pesos.De acuerdo con la indagatoria, del 1 de septiembre de 2000 al 31 de julio de 2001, lapso en el que se desempeñó como diputado federal, Hernández tuvo ingresos por un millón 27 mil 715 pesos.De enero de 2002 al 12 de julio de 2004, en su calidad de Alcalde de Ciudad Victoria, sus ingresos netos sumaron un millón 196 mil 782 pesos; y del 1 de febrero de 2005 al 31 de diciembre de 2010, como Gobernador, ganó 11 millones 104 mil 177 pesos.Pero la Fiscalía Anticorrupción asegura que en los últimos 18 años, como persona física, Hernández acumuló un patrimonio de 26 millones 196 mil 354 mil pesos.Entre ese patrimonio se incluyen dos inmuebles con valor de 623 mil 321 pesos y un tercero por 7.9 millones de pesos, así como una construcción en una de sus propiedades costeada con 4.6 millones de pesos.Adicionalmente, la autoridad investigadora destaca que el ex Gobernador hizo aportaciones de capital por un millón 434 mil pesos y aumentos de capital por 11.6 millones a 11 empresas.El exmandatario se hizo accionista de Inmobiliaria Palmas de Victoria, Cítricos Modernos de Tamaulipas, Desarrollos y Proyectos Golfo Laguna, H, Procode, Rancho Las Palomas Blancas, Árbol Verde Citrus, Tres Árboles Promotora Inmobiliaria, Hacienda Los Rayos y Promotora Sierra Madre.Sin embargo, conforme el expediente, sus compañías de mayor peso son Monteberne e Inmobiliaria Palmas de Victoria.Es aquí donde la Fiscalía advierte un patrimonio diverso del ex Gobernador a través de las dos personas morales.La primera empresa tiene un patrimonio de 5 millones 891 mil 200 pesos y es dueña de nueve propiedades que adquirió en 2009 y 2010; el patrimonio de la segunda es de 22 millones 218 mil 915 pesos e incluye ocho inmuebles que compró en la semana que va del 26 de junio al 3 de julio de 2015.El patrimonio de las dos compañías y el de Hernández como persona física asciende a un total de 54 millones 306 mil pesos, una suma cuatro veces superior a los 13 millones 328 mil pesos que obtuvo como persona física."Como servidor público, y hasta la fecha, usted tuvo un incremento patrimonial como persona física y como socio de personas morales cuantificado al día de hoy por la cantidad de 40 millones 977 mil 794 pesos."Tal incremento patrimonial se reputa ilegítimo en atención a que la licitud de su origen no ha podido ser determinada, que a la fecha se le investiga y procesa por diversos delitos de naturaleza penal y que ese aumento a su patrimonio está relacionado con su actividad como servidor público", señaló la Fiscalía en la imputación.Éste es sólo uno de los tres asuntos por los que Hernández se encuentra preso en el penal federal del Altiplano.El 6 de octubre de 2017, el tamaulipeco fue detenido en Ciudad Victoria por una imputación que hoy lo tiene procesado por peculado y lavado de dinero, relacionada con la apropiación de un terreno de mil 600 hectáreas en el puerto de Altamira, el cual pertenecía al patrimonio del Estado.Diez días después se ordenó su detención provisional con fines de extradición y más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió su entrega a Estados Unidos para que sea juzgado en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.La orden de la Cancillería fue suspendida por un juez federal.

