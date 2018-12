Dan 22% menos en recursos a dependencias

Ciudad de México— El 2019 podría ser el año más austero para dependencias federales.Las secretarías y organismos del Gobierno federal tendrán que realizar sus funciones con 22 por ciento menos recursos de los que recibieron en el sexenio anterior, según un análisis del Presupuesto y de estadísticas de la Secretaría de Hacienda.Durante los primeros cinco años de la Administración pasada, secretarías y dependencias registraron en conjunto un gasto promedio de 1 billón 456 mil millones de pesos cada año.Según el Presupuesto de Egresos aprobado, en 2019 contarán con un billón 136 mil millones, es decir, 319 mil 470 millones menos.El ajuste ya comienza a sentirse a nivel de empleos, pues en las últimas dos semanas fueron despedidos funcionarios de confianza de organismos como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Situación similar esperan trabajadores de Proméxico, el Consejo de Promoción Turística de México y el Instituto Nacional del Emprendedor, así como los de delegaciones estatales de las secretarías.Será hasta las próximas semanas cuando se conozca con certeza el número plazas eliminadas, pues esa información no se presentó en el paquete económico 2019.La propuesta de gasto presentada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador será la menor en los últimos años si se respeta lo aprobado por la Cámara de Diputados; no obstante, la tendencia hasta ahora es que al final del periodo se ejerce más de lo autorizado.Tan sólo para el cierre de noviembre, el gasto observado de las dependencias del Gobierno federal rebasó el total de su presupuesto para todo 2018.En 2017, sobrepasaron en 10 por ciento y en 2016 terminaron con un gasto 34 por ciento arriba de lo que se les había aprobado para ese año.Según explica México Evalúa, el adelgazamiento planteado para el gasto administrativo del Gobierno federal de 2019 será a través de reducciones en rubros como viáticos, servicios de traslado y subcontrataciones de terceros.Aunque controlar este gasto es percibido como positivo, el análisis señala que se desconoce la metodología empleada para determinar los recortes y no se sabe con certeza si los servicios públicos podrían verse afectados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.